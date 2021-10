90 años de Grupo Fórmula

Este mes estamos de fiesta quienes colaboramos con Grupo Fórmula porque cumple 90 años nuestra empresa líder en la industria de los medios de comunicación.

Primero fue Radio Fórmula, que a través de su estación 970 de AM (Amplitud Modulada) empezó a transmitir el 15 de octubre de 1931.

Luego, en 1958, nuestro presidente vitalicio Rogerio Azcárraga Madero fundó Discos Orfeón, que fue una de las empresas discográficas en adquirir equipos de grabación multipista y realizar grabaciones estereofónicas en sus propios estudios de grabación que se encontraban en la Avenida Universidad de la Ciudad de México, lugar en donde hoy se encuentran sus estudios de televisión y grabación.

Muchos grandes artistas grabaron en estos estudios. Entre ellos Alejandro Algara, Amparo Montes, María Victoria, la Sonora Santanera, Toña La Negra, Lola Beltrán, Lucha Moreno, Luis Aguilar, César Costa, Enrique Guzmán, Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, Los Hermanos Carrión, Bill Haley, José y Lupita D’Alessio.

En 1984 ya eran cinco estaciones de radio integradas al grupo: 970 AM, 1470 AM, 1500 AM, 103.3 FM y 104.1 FM.

El terremoto de septiembre de 1985 destruyó la sede de Radio Fórmula en la Colonia de los Doctores, pero pocos días después las estaciones estaban transmitiendo de nuevo desde estudios que instaló en la Colonia Polanco.

En 1987, las cinco estaciones musicales empezaron a transformarse en estaciones de radio hablada, ofreciendo a sus audiencias programas noticiosos, financieros, deportivos, femeninos y de entretenimiento.

Hace 32 años, en 1989, Rogerio Azcárraga me dio la oportunidad de participar en su proyecto transformador y en la noche del 2 de noviembre de ese año conduje mi primer programa, “Fuego Cruzado”, a través de la 970, el primero de varios que con los años estarían a mi cargo.

En 1994 Fórmula se extendió nacionalmente y se crearon las tres cadenas nacionales que hoy, a través de decenas de estaciones de radio cubren todo el País y gran parte de Estados Unidos.

La empresa siguió creciendo y en 2002 nació TeleFórmula, la estación de televisión que hoy se transmite a través de todos los sistemas de cable y satelital de México y varios de Estados Unidos. Rogerio me responsabilizó entonces con la conducción del primer noticiero de la estación -Eduardo Ruiz-Healy en Fórmula- que hasta 2014 conduje de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana y que desde ese año se transmite de las 15:30 a las 17:00 horas. Siempre trasmitiéndose simultáneamente por radio y televisión.

Al paso de los años el Grupo no ha dejado de crecer y hoy, bajo la conducción de nuestro presidente ejecutivo, Jaime Azcárraga Romandía, está conformado por Radio Fórmula, TeleFórmula, Fórmula Online, PM Onstreet, Fórmula Estudios y Fórmula Music Group.

Para mí ha sido y es un privilegio pertenecer a Fórmula. Cada día siento la misma emoción y responsabilidad que sentí el primer día en que lo hice, hace 32 años.

Mi agradecimiento y afecto son y siempre serán para Rogerio Azcárraga Madero y Jaime Azcárraga Romandía. Gracias a ellos he podido ser parte de un proyecto triunfador y revolucionario que transformó para siempre a la radio y televisión de nuestro País. Mil felicidades a ambos por los 90 años de su Grupo Fórmula.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com