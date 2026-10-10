¿Cómo te va Hermosillo?

Jesús Canale

La situación del mundo, las amenazas de los caprichos del clima, lo que pasa en el País, las guerras vigentes, la exaltación de la violencia y tantas otras cosas más de las que nos ocupamos y preocupamos todos los días y que pareciera que no nos dejan espacio para percibir lo que ocurre en nuestro entorno cercano que es la ciudad en la que pasamos casi todos los momentos de nuestras vidas.

Es algo que, indebidamente, hemos normalizado. Movido por estas consideraciones y enterándome que el grupo de ciudadanos, organizaciones, académicos y especialistas, que convergen en la iniciativa independiente “Hermosillo ¿Cómo vamos?” han publicado hace unos días su Informe de Indicadores 2026 con el ánimo, según su propio decir, de “reflexionar y compartir conocimientos con una misma meta: Construir un mejor lugar para vivir”.

El Informe es de una extensión que no se puede analizar en pocos renglones de manera que me concreto a revisar y comentar lo referente a sólo un par de los muchos temas que contiene: La salud y la educación en nuestra querida ciudad a través de sus más recientes indicadores.

Partiendo de que a la fecha el acceso a los servicios de salud aún deja fuera alrededor de 5 mil millones de personas en el mundo que no disponen a su alcance de una cobertura completa en esta materia, y que en este escenario mundial nuestro País aporta unos 45 millones de individuos, algo así como el 35% de su población.

Pasemos a nuestra capital: En Hermosillo uno de cada cinco habitantes (21%) no tiene la oportunidad para el acceso a los servicios públicos de salud por no contar con la afiliación necesaria lo que nos ubica en el lugar 18 entre todas las capitales del País, siendo la ciudad de Chihuahua la menos desfavorecida en este rubro pues sólo el 13% de sus habitantes no contaron con afiliación a la atención de su salud, y la más desfavorecida resultó ser la ciudad de Oaxaca con prácticamente la mitad de sus habitantes (49.6%) sin la debida protección oficial para su salud.

En relación a la saturación o servicio deficiente de hospitales, Hermosillo ocupa el lugar 35 entre 91 ciudades, siendo el primer lugar para la ciudad de Oaxaca con 89% de hospitales deficientes mientras que nuestra ciudad se calificó con el 62%, dato que en 2021 llegó hasta ser de 72%, sensible mejoría actual.

La satisfacción del usuario de Hermosillo sobre la atención y servicio médico en general, calificados con 1 el peor y con 10 el mejor entre las instituciones públicas de salud, la más alta fue de 7.5 para el IMSS y la peor de 7.1 para el Issste. La satisfacción ciudadana con la atención recibida por médicos de farmacia fue calificada con 8.3 y la calificación de los servicios médicos privados fue la más alta, con 9. En cuanto a la educación básica, la percepción de la ciudadanía en Hermosillo (2025) la calificó con 8.4, la media superior con 8.3 y la superior con 8.7. Las instituciones privadas recibieron, en general, evaluaciones superiores a las públicas.

En cuando al grado promedio de escolaridad (años) Hermosillo ocupa un honroso tercer lugar con 11.6 años entre todas las capitales de México, superado sólo por Zacatecas y Querétaro; como referencia téngase a la CDMX con un distante lugar número 13.

Como puede verse, la valoración objetiva de unos datos, así como la valoración subjetiva de otros indicadores que provienen de encuestas de percepción del ciudadano, confirman que en estos dos rubros la evolución de la ciudad ha sido de tendencia positiva.

Ciertamente las cuestiones referentes a la provisión de agua, al estado de la pavimentación de muchas de nuestras vialidades y la aparentemente interminable situación de inseguridad son saldos pendientes sobre los que resta buen trecho que recorrer. Creo que si preguntamos a nuestra ciudad “Hermosillo ¿cómo vas?” nos respondería “ahí la llevo”. Ojalá pronto se complete lo que falte para escuchar a nuestra querida ciudad que diga “ya mero, ya mero”.

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com