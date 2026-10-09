El general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, habla sobre la Seguridad Social en el Ejército, de la que la sociedad conoce muy poco.

El general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1949), que fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a 2008, en esta nuestra conversación 25, habla sobre la Seguridad Social en el Ejército, de la que la sociedad conoce muy poco.

Asegura que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) es “una estructura eficaz para velar por los derechos del personal militar y sus derechohabientes, con recursos propios, toda vez que su presupuesto se genera con descuentos quincenales que se realizan por nómina a todo militar en activo”.

El Issfam cuenta “además con una asignación federal para la construcción de unidades habitacionales militares que se erigen en localidades donde se concentran efectivos que lo justifiquen. Es una manera de apoyar al militar que, al salir a operaciones fuera de plaza, eventualmente hasta por meses, tengan la tranquilidad de saber que sus familiares están alojados en lugar más o menos seguro”.

Y dice que surge la pregunta de por qué digo “más o menos seguros”. Y esto se comprende “si recuerdan la violencia desatada por el Cártel de Sinaloa, en Culiacán cuando el Ejército capturó a un hijo de Guzmán Loera que luego hubo de ser liberado. Las unidades habitacionales fueron víctimas de amenazas y violencia armada durante dichos eventos. Hubo familias de militares en riesgo”.

El Issfam en términos formales es una organización pública descentralizada federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y “entre sus principales funciones están: Otorgar prestaciones y servicios diversos al personal militar en activo y retirados; administrar el patrimonio del Instituto; otorgar créditos hipotecarios accesibles para propósitos como construcción de vivienda, remodelación de estas o adquisición de inmuebles”

Y “también adquiere terrenos para construir unidades habitacionales militares en o cerca de instalaciones militares cuyos efectivos requieran dicho apoyo para su comodidad y seguridad; otorga también el seguro de vida del militar.

Proporciona un servicio médico de carácter integral para que el militar tenga garantizado dicho apoyo en cualquier parte del territorio nacional donde se encuentre. Este último es uno de los beneficios más preciados entre los que otorga el multicitado Instituto”.

El Issfam, siempre dirigido por un general de división, en activo o en retiro, “cuenta con un órgano interno de control que desempeña las funciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para garantizar el buen manejo de los recursos y patrimonio asignados bajo su responsabilidad”.

En 2024, el Issfam atendía a una población de un millón 478 245 personas, distribuidas así: Militares en activo 350 032; militares en retiro, 122, 999; pensionistas, 34 536; derechohabientes, 970 688, que son los familiares de los militares que tienen derecho a la prestación de los servicios.

A partir de 2025, la población atendida aumentó con la incorporación formal de la Guardia Nacional al régimen de seguridad social militar ya como parte integral de la Fuerza Armada.

En 2024 el Issfam registró 16 millones 117 443 servicios de atención médica, incluyendo consultas externas, hospitalización, urgencias y servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

Rubén Aguilar Valenzuela

@RubenAguilar