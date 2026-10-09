Desde Estambul, las tasas de interés y México

Eduardo Ruiz-Healy

Estambul, Turquía.- Gobernadores de bancos centrales y autoridades económicas de diversos países se reúnen aquí para discutir inflación, crecimiento, deuda y los riesgos que enfrenta la economía mundial. El encuentro no produce decisiones conjuntas sobre tasas de interés. Cada banco central determina las suyas de acuerdo con las condiciones de su país, aunque las decisiones de las principales economías influyen sobre las demás.

Christopher Waller, integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo que probablemente serán necesarios nuevos aumentos de tasas para reducir la inflación al objetivo de 2%. Aclaró que no tendrían que realizarse en reuniones consecutivas y que las decisiones dependerán de los datos económicos. En septiembre, la Fed elevó su tasa un cuarto de punto, a un rango de 3.75% a 4%, después de nueve meses sin cambios.

Si las tasas estadounidenses aumentan, las inversiones en dólares pueden resultar más atractivas. Esto puede modificar los flujos de capital hacia México, influir en el tipo de cambio del peso y encarecer el financiamiento externo de empresas y Gobierno. El efecto dependerá también de las condiciones económicas mexicanas.

Ayer, el Banco de México publicó la minuta de su reunión del 24 de septiembre, cuando mantuvo su tasa de referencia en 6.50%. En México, la inflación anual fue de 3.45% en septiembre, frente al 3.26% de agosto, mientras la subyacente se ubicó en 3.75%. En EE.UU, el último dato disponible, correspondiente a agosto, fue de 3.4%. La inflación de ambos países supera los objetivos de sus respectivos bancos centrales, aunque sus tasas de interés y perspectivas de crecimiento son diferentes.

La dificultad consiste en determinar durante cuánto tiempo deben mantenerse las tasas restrictivas. Si permanecen elevadas, el crédito resulta más caro y pueden disminuir la inversión y el consumo. Si se reducen prematuramente, la inflación podría acelerarse nuevamente. Los efectos de una decisión monetaria no son inmediatos y pueden manifestarse varios meses después, cuando las condiciones económicas ya hayan cambiado.

En Estambul también se analizan factores que los bancos centrales no controlan. Los conflictos internacionales pueden elevar los precios de la energía y del transporte. Las restricciones comerciales encarecen productos e insumos. El endeudamiento público aumenta los recursos destinados al pago de intereses. La política monetaria puede contener parte de las presiones inflacionarias, pero no elimina sus causas.

México enfrenta además obstáculos que no se resuelven modificando las tasas. La inversión depende de la certidumbre jurídica, la seguridad, la disponibilidad de energía y la situación de las finanzas públicas. Una reducción del costo del crédito puede favorecer la actividad económica, pero sus resultados serán limitados si persisten los problemas que desalientan nuevos proyectos como aparentemente ocurre hoy.

Las declaraciones de Waller y las decisiones de Banxico muestran que México debe considerar tanto sus condiciones internas como las del exterior. Mantener controlada la inflación es indispensable, pero no es suficiente para aumentar la inversión, la productividad y el crecimiento económico.

Eduardo Ruiz-Healy

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