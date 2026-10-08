México tiene ventajas; Turquía tiene obras

Sería fácil concluir que Turquía está mejor que México. No es así. La economía turca arrastra desequilibrios que México no tiene.

Eduardo Ruiz-Healy

Estambul, Turquía.- Lo primero que sorprende a muchos mexicanos que llegan por primera vez a Estambul no es Santa Sofía, el Bósforo ni las mezquitas. Es el aeropuerto. Después vienen las autopistas que conectan esa terminal con la ciudad. Para quien está acostumbrado al AICM, o incluso al nuevo AIFA, la comparación resulta inevitable.

No es sólo una impresión. En 2025 el Aeropuerto de Estambul movió 84.4 millones de pasajeros. El AICM, 44.6 millones, y el AIFA, siete millones. Juntos, los dos principales aeropuertos de la zona metropolitana de la CDMX atendieron poco más de 51 millones. Estambul, solo, movió 33 millones más.

La comparación no es perfecta. Estambul es uno de los grandes centros de conexión aérea del mundo y una parte importante de sus pasajeros está en tránsito hacia otros destinos. Pero el tamaño, funcionalidad y conexiones terrestres del aeropuerto muestran algo que va más allá de la aviación: La capacidad de un país para construir infraestructura de escala mundial.

El contraste continúa al llegar a la ciudad. Desde el aeropuerto de Estambul se recorren grandes vialidades modernas. Al salir del AICM, el visitante encuentra congestionamiento, vialidades deterioradas, comercio desordenado y un entorno urbano que difícilmente corresponde a la principal puerta aérea del País. El AIFA es moderno, pero su distancia de buena parte de la zona metropolitana sigue siendo una de sus principales desventajas.

Sería fácil concluir que Turquía está mejor que México. No es así.

La economía turca arrastra desequilibrios que México no tiene. Su inflación se mantiene cerca de 30% anual y su banco central mantiene una tasa de referencia de 37%. Son niveles que encarecen el crédito, deterioran el poder adquisitivo y obligan a mantener una política monetaria muy restrictiva. México tiene una inflación cercana a 4% y una tasa de 6.50%.

En cambio, México tiene un problema fiscal mucho mayor. El FMI calcula que la deuda bruta del sector público llegará este año a casi 60% del PIB y advierte que podría seguir aumentando si no se realiza un ajuste fiscal más ambicioso. En Turquía, la deuda bruta del Gobierno ronda 25% del PIB. Turquía tiene un grave problema de estabilidad de precios; México acumula un problema creciente de deuda.

También son distintas sus fortalezas. México tiene algo que Turquía no puede reproducir: Frontera con Estados Unidos y acceso preferencial al mayor mercado del mundo mediante el T-MEC. La regionalización de las cadenas productivas debería favorecerlo durante años. Turquía, por su parte, ha desarrollado capacidades propias en ingeniería, defensa, drones y software y ha convertido su ubicación entre Europa y Asia en una ventaja logística.

La pregunta, entonces, no es cuál de los dos países es mejor. Es otra: ¿Por qué México, con menor inflación, tasas mucho más bajas y una posición geográfica excepcional, no ha convertido esas ventajas en infraestructura comparable?

El aeropuerto de Estambul no demuestra que la economía turca sea superior a la mexicana. El AICM tampoco demuestra que México sea un país pobre. Pero ambos aeropuertos, y lo que uno encuentra al salir de ellos, sí muestran qué ha logrado hacer cada país con las ventajas y limitaciones que tiene.

Y en esa comparación, México tiene mucho que explicar.

Eduardo Ruiz-Healy

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