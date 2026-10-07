¡Pedro Omar Infante vive!

Fiel a su tradición de apostar a la carta que le parezca más redituable en términos económicos y de reparto de poder, el partido de las cuatro mentiras (PVEM), a través de uno de sus principales gerentes, Manuel Velasco Coello, ha adelantado su disposición a postular como candidato presidencial en 2030 al máximo jefe policiaco federal, Omar García Harfuch.

Ex gobernador de Chiapas y actual coordinador de los senadores verdes, Velasco Coello, a quien Claudia Sheinbaum besó en reciprocidad la mano el día de la toma de posesión presidencial (uno de octubre de 2024), se deslizó con entusiasmo por la pendiente del elogio farandulero al asegurar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es el “Pedro Infante de la política”. No explicó si cree que está filmando “Los tres García”, “Pepe el topo” o “Nosotros los polis” y “Ustedes los verdes ricos”.

El corcholatazo adelantado de Velasco Coello señala que el jefe policiaco tiene una gran aceptación popular a causa de sus excelentes resultados en las tareas a su cargo: “Los resultados que ha dado en materia de seguridad lo han hecho un personaje popular con las ciudadanas y los ciudadanos que los ponen por encima de los partidos políticos”. Es una inversión a mediano plazo, con capitales variables dispuestos a multiplicar las ganancias.

En el diseño financiero-político del caso destacan algunas coincidencias que deberían preocupar a las cúpulas morenistas que están cediendo tanto poder al partido seudoverde (podría llegar a ganar cuatro de diecisiete gubernaturas el año próximo): En caso de que el proyecto del trumpismo y sus aliados en México desemboque en Ricardo Salinas Pliego como aspirante a la silla presidencial, el Verde estaría puesto para servir como partido anfitrión. Pero es probable que ese salinismo en segunda versión se declarara conforme con la candidatura de alguien como García Harfuch.

El poderoso secretario policiaco ha tenido una buena relación personal con Salinas Pliego y parte de su familia. Es evidente el cuidadoso tratamiento favorable que suelen darle en las pantallas del Grupo Salinas (TV Azteca y ADN 40) y, al igual que el magnate ahora tan enojado con una parte de la 4T porque le obligaron a pagar impuestos, cuenta con el apoyo de las élites estadunidenses, en particular de las agencias estadunidenses relacionadas con asuntos de seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia.

García Harfuch no tiene una ideología bien definida y hasta ahora para eludir la toma de definiciones mayores, se ha refugiado en el argumento de que es policía y no político. Sin embargo, comentaristas y analistas de diversos signos, incluso circundantes del ámbito de la llamada 4T, y otros inversionistas políticos, están en plena campaña de posicionamiento presidencial del jefe policiaco. Habrá de verse si el nuevo Pedro Infante está en rodaje abierto de una versión peliculesca del Caballo de Troya.

Astillas: Hoy Morena conmemorará en el Auditorio Nacional que quince años atrás (un dos de octubre) se fundó como movimiento político y social, aunque fue hasta 2014 cuando recibió su registro como partido nacional. Presente en espíritu estará su creador, Andrés Manuel López Obrador y, dado que ejerce la presidencia de la República, se ha señalado que tampoco estará Claudia Sheinbaum Pardo… En Monterrey, a la misma hora (seis de la tarde), Tatiana Clouthier iniciará una gira denominada Transformando Con Conciencia, como parte del movimiento que también lleva sus iniciales, Todos Con Conciencia, y, en su lema, los conceptos de “honestidad” y “congruencia”. Todo en rechazo a la postulación de Clara Luz Flores al gobierno de Nuevo León… Y, mientras en Guadalajara convocan a una manifestación este domingo en rechazo al suministro casero de agua sucia y maloliente, y a las medidas de presunta mejoría que ha anunciado el gobernador emecista Pablo Lemus, ¡hasta mañana!