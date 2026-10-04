Vigilantes pero ciegos

Los militares no sólo tienen aduanas, puertos, seguridad, trenes, líneas aéreas y un abultado presupuesto, hoy estarán formando parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), con derecho a voz y voto (Senado aprueba que fuerzas armadas integren Comisión Nacional de Inversión Extranjera; envía reforma a San Lázaro, El Universal. 30/09/2026).

¿Qué lleva a una persona a entregarse a un demagogo y fundirse a un movimiento integrado por una mezcla de oportunistas, prevaricadores y resentidos? Sumarse a una constelación de medrosos en torno a un autócrata que pervirtió y corrompió hasta la médula a una nación.

Un aspirante a tirano que alzó a su sucesora escenificando una pantomima y, mientras se desarrollaba, ocurría el envilecimiento más costoso para nuestra nación: La degradación moral de las fuerzas armadas haciéndolas coparticipes de latrocinios, fraudes, actualmente garantes en proyectos de inversión.

Los militares no sólo tienen aduanas, puertos, seguridad, trenes, líneas aéreas y un abultado presupuesto, hoy estarán formando parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), con derecho a voz y voto (Senado aprueba que fuerzas armadas integren Comisión Nacional de Inversión Extranjera; envía reforma a San Lázaro, El Universal. 30/09/2026).

Mientras la degradación se profundiza se vuelve a representar una comedia sin sorpresas, una simulación que recrea lo más retardatario de la política bajo la complicidad de las autoridades electorales y el Poder Judicial. Los elegidos no son lo que sabemos que son, sino “Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía nacional”. La cursilería nacionalista es el distintivo del régimen.

El “movimiento” arropó a personajes que se entregan festivamente a la bufonada, para algunos lágrimas y otros con caras largas y sonrisas forzadas, la mayoría asume su papel como parte de la decoración y, cómo si se hubiese tratado de una fiesta, regresan cínicamente a sus posiciones administrativas luego de meses de abandono. El descaro ya lo convirtieron en una oferta política.

Estos regímenes se prolongan por la perversión de unos y la indiferencia de otros, la Primera Guerra Mundial tiene muchas consecuencias pero pocas explicaciones, una fue la apatía ante lo que algunos alertaban al advertir que un continente había decidido suicidarse:

“En ese sentido, los protagonistas de 1914 eran como sonámbulos: Vigilantes pero ciegos, angustiados por los sueños, pero inconscientes ante la realidad del horror que estaban a punto de traer al mundo”. (Christopher Clark, Sonámbulos: Cómo Europa fue a la guerra en 1914).

El régimen exalta la animosidad entre ciudadanos, esta se nutre del sometimiento voluntario al sentirse subordinado ideológico de quienes acuden al manoseado expediente de explotadores y explotados, en ese momento se asoma lo peor que le puede pasar a un País que aspira a ser justo, cuando una nación va a la deriva sonámbula.

Todo se manipula por un apremiante interés de perpetuarse en el poder, esto lleva a adulterar toda institución independiente que nos mantenía despiertos:

“Lo manipulado se repite tanto y pasa sin escrúpulos por encima de todo que, al final, esos círculos lo recubren todo. Cuando desaparece la capacidad de juzgar por uno mismo, engaño cumplido”. (Una mosca atraviesa medio bosque: Herta Müller).

La indolencia nutre al autoritarismo, una sociedad que permite tal nivel de humillación por parte de un régimen denota lo que a algunos escandaliza, ir a las elecciones para servir de escenografía y esta, armada por quienes se han prestado a destrozar a un País que llegó a ser la casa de todos.

Mientras esto sucede y el sainete electoral se acrecienta en municipios y estados, las fuerzas armadas avanzan en su protagonismo de la mano de un Gobierno que defiende al déspota de Nicaragua en la OEA, que presume su reunión con los emisarios del asesino ruso y que troca el término soberanía por exculpación, atrincherándose junto a militares para eternizarse en el poder de la mano servil de los colaboracionistas.