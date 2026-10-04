Historias de la creación del mundo
-¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?
MIRADOR
El Espíritu le preguntó al Señor:
-¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?
Respondió él:
-Porque necesitaba ponerle lastre al planeta. De otra manera se habría ido rodando suelto por el infinito.
Le preguntó el Espíritu:
-¿Por qué hiciste al colibrí, al cisne, al ave del paraíso y al quetzal?
Explico el Padre:
-Porque hay muchas cosas feas en el mundo, y quise poner algunas bonitas.
Preguntó el Espíritu:
-¿Y por qué hiciste al hombre?
Respondió el Señor:
-No sé.
¡Hasta mañana!