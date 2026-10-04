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Historias de la creación del mundo

-¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?

Armando Fuentes Aguirre

Por Armando Fuentes Aguirre  

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MIRADOR

El Espíritu le preguntó al Señor:

-¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?

Respondió él:

-Porque necesitaba ponerle lastre al planeta. De otra manera se habría ido rodando suelto por el infinito.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué hiciste al colibrí, al cisne, al ave del paraíso y al quetzal?

Explico el Padre:

-Porque hay muchas cosas feas en el mundo, y quise poner algunas bonitas.

Preguntó el Espíritu:

-¿Y por qué hiciste al hombre?

Respondió el Señor:

-No sé.

¡Hasta mañana!

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