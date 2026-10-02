Ejército y espionaje en Ayotzinapa

La pretensión de aminorar el papel delictivo de miembros del Ejército en lo sucedido en Iguala se inscribe en el contexto de la tendencia del aparato gubernamental federal a sustituir la “verdad histórica” por una “verdad crematoria”

Astillero

La Presidenta de México negó ayer, en su conferencia matutina de prensa, que el soldado Julio César López Patolsin, desaparecido hace doce años en Iguala, fuese un “infiltrado” de la Secretaría de la Defensa Nacional en la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero.

A pregunta sobre el tema, la presidenta Sheinbaum respondió: “Se sabe que eso es conocido. No necesariamente es infiltrado, era estudiante de Ayotzinapa y pertenecía al Ejército Mexicano; pero no necesariamente era un espía, estaba estudiando en Ayotzinapa”. En varios documentos oficiales de investigación sobre el caso de los 43 se ha consignado el papel del soldado López Patolsin.

Luis Hernández Navarro, en su reciente artículo de La Jornada, titulado “El espía en Ayotzinapa”, aporta datos en firme, con referencia a las fuentes de información, de que López Patolsin “entró al 50 batallón de infantería de Chilpancingo el 16 de enero de 2009. Desde 2014, infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, realizó actividades como OBI (órgano de búsqueda de información) del Ejército, con fachada de alumno”.

Además, “recibió su entrenamiento básico en el centro de adiestramiento regional de Petatlán. Tuvo que aprobar un examen y fue evaluado para poder realizar labores de inteligencia. En diciembre de 2013, cubrió el perfil para la selección y seguimiento del personal que labora en áreas sensibles. Estuvo en servicio cinco años y ocho meses. Fue desaparecido el 26 de septiembre de 2014. El 20 de septiembre de 2018 causó baja oficial” (https://goo.su/BTLPR).

“No necesariamente” ayuda a la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa la recurrencia a fórmulas insostenibles de protección a las fuerzas armadas. Mandos y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional no pudieron ignorar lo sucedido aquella noche y madrugada de Iguala; hay reportes de que conocieron en tiempo real lo que iba sucediendo. Aparte, tenían, como tienen en otros ámbitos de la lucha social, a “órganos de búsqueda de información” infiltrados para reportar cuanto les es posible.

La pretensión de aminorar el papel delictivo de miembros del Ejército en lo sucedido en Iguala se inscribe en el contexto de la tendencia del aparato gubernamental federal a sustituir la “verdad histórica” por una “verdad crematoria” y a tratar de confinar a un ámbito marcadamente estatal aquellos trágicos sucesos, dejando de lado las corresponsabilidades de orden federal de Enrique Peña Nieto, ocupante de Los Pinos, y otros miembros de su equipo de trabajo, civiles y militares. La consigna en curso es: Sí, ¡Fue el Estado… pero el Estado de Guerrero!

El PRI y el PAN han concentrado personajes de relevancia opositora nacional en Monterrey, en el marco del informe de labores del presidente municipal, Adrián de la Garza, quien aspira a ser candidato a Gobernador. Estuvieron los presidentes nacionales de cada uno de los partidos mencionados, Alejandro Moreno y Jorge Romero, respectivamente. Además de las figuras del blanquiazul llegadas a Los Pinos, Vicente Fox y Felipe Calderón. El elenco se completó con Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Kenia López y Claudio X. González. Pareciera que habrá alianza electoral para tratar de desbancar a Movimiento Ciudadano, con Morena jugando a la irrelevancia que finalmente podría ayudar a Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

Astillas: El problema sustancial de Jasmine Bugarín es jurídico, desde luego, pues no basta una expresión en México de renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos si ese mismo trámite no se hizo ante este país, además del punto relacionado con el requisito nayarita de nacimiento para ocupar su gubernatura. Pero, sobre todo, Bugarín se enfrenta a un problema de congruencia ante el discurso presidencial sobre el tema… Y, mientras trabajadores del Seguro Social irrumpían ayer en el edificio sindical en el contexto de protestas en demanda de mejoras laborales, ¡hasta el próximo lunes!

Julio Hernández López