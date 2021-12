100 días y cosas absurdas

COLUMA

En esta columna inicia con una asesoría “pro bono” para Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Alguna crónica de la reunión de la Conago en Tabasco relataba que él, en su calidad de ex secretario de Seguridad a nivel federal, ofreció una plática a sus 30 colegas presentes (solamente faltó el jalisciense Enrique Alfaro, que de seguro andaba en la boda de una tía). La recomendación gratuita para el “gober” es que vea y analice el video, quizá encuentre algunos tips para ver qué hace en este Sonora asolado por la delincuencia. Lo que dijo en su “plática” lo podría aplicar a Cajeme, Guaymas, Caborca, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Pitiquito, Magdalena, Nogales y resto de los municipios. Digo, siempre y cuando haya sido algo interesante y efectivo lo que dijo.

Los 100 días

Esta semana se cumplen los primeros 100 días de Alfonso Durazo gobernando Sonora:

Seguridad Pública ha sido un desastre. María Dolores no sabe de qué se trata el asunto y, encima, el Presidente no dio los recursos que necesitaban para capacitar y contratar mil policías. El Estado está en manos de los criminales y la “estrategia” no pasa de firmas de convenios, mesas de seguridad o programas para combatir la violencia doméstica.

Hacienda está pasando serios problemas. No hay ni para cubrir el gasto corriente (a ver cómo le hacen para comprar 3 millones de libros) y encima se diseñó un presupuesto insuficiente para 2022. La típica “novatada”, inconcebible en el año 21 del siglo 21.

La política interna tampoco está bajo control. El Secretario de Gobierno no tiene el oficio necesario y está fuera de la jugada en temas sindicales ocon los yaquis y sus excesos. Ni con el Congreso ha sido el negociador, cuando eso es responsabilidad directa.

En Salud, José Luis Alomíaha estado ausente. Los sonorenses no sabemos qué está pasando con la pandemia, si Ómicron ya llegó al Estado, si los hospitales están llenos. Y se supone que este secretario es “la joya de la corona” en el gabinete.

Educación sería el que mejor lo ha sacado. Al menos se ve seriedad y hay informes al pueblo sobre la manera en que la pandemia ha afectado a alumnos y maestros con el regreso a clases. Están batallando con el mantenimiento de escuelas, pero hay trabajo.

Es complicado dar una calificación a los 100 días, pero el arranque ha sido muy malito.

Lee y no matarás

El ridículo de la semana corrió a cargo de la #NoPrimeraDama, Beatriz Gutiérrez Muller, quien vino a Cajeme y declaró que la delincuencia se combate con libros. Según ella, un delincuente que lea va a perder las ganas de matar gente. No se burlen, lo dijo en serio. Ya entrado en gastos, Alfonso Durazo apoyó la idea de doña Beatriz (por quedar bien, supongo) y salió con que habrá un libro para cada sonorense. Parece que los libros serán más efectivos que la firma de convenios y las mesas (que más aplaudan) de seguridad. La duda que me quedó, ¿eso de los libros está en el presupuesto estatal o simplemente se trató de otra promesa de campaña?

Mentiroso, mentiroso…

El diputado federal panista (plurinominal por Sonora), Fernando Morales, lanzó un emocionado tuit al terminar el periodo ordinario en San Lázaro: “Para reactivar economía familiar los @diputadospan impulsamos: Acciones contra el desempleo. Apoyo directo a profesionistas, pequeñas y medianas empresas. Deducción de impuestos; ampliación del régimen de incorporación fiscal; y reducción del impuesto a las gasolinas”. Vaya que se necesita ser un tanto cínico. El precio de la gasolina no ha bajado, es una vil mentira. En el presupuesto no hay recursos destinados a profesionistas y empresarios. Y, ¿cómo van a combatir el desempleo los diputados azules?, ¿acaso van a abrir empresas por su cuenta? En todos los niveles y de todos los partidos piensan que los ciudadanos somos bastante inocentes… por no decir estúpidos.

Preguntas en serie:

1.- ¿De quién va a ser la responsabilidad cuando, en los retenes ilegales y abusivos que tienen los yaquis entre Cajeme y Guaymas, haya un muerto? 2.- ¿Del Estado omiso o del Gobierno federal? 3.- ¿El alcalde de Cajeme y su consentido Comisario de Policía van a explicar qué hacía la Municipal “apoyando” a los yaquis en el retén que tienen a la altura del Danzante Yaqui? 4.- ¿De cuánto y de cuántos funcionarios será ese negocio?