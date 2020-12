¡Volverá el original Indiana Jones! Harrison Ford actuará en la quinta y última entrega de la exitosa saga de los 80’s

ESTADOS UNIDOS.- Disney otorgó buenas noticias para los fanáticos de la saga de Indiana Jones, cuya historia fue protagonizada por Harrison Ford en la década de los 80’s, ya que el año que entra comenzará el rodaje de la última entrega del filme que será protagonizado por el único y original “Indiana Jones”.

La empresa estadounidense informó que el mismísimo actor Harrison Ford, de 78 años de edad, será el que aparezca en esta quinta y última película que trata sobre las aventuras de "Henry Walton Jones Jr.", alias "Indy”, un controvertido arqueólogo y profesor universitario que emprende viajes con la finalidad de buscar objetos de importante valor histórico para la humanidad, según publicaciones.

En cada una de sus aventuras, Indy se enfrenta con rivales que compiten por conseguir el mismo objeto para posteriormente utilizarlo con fines siniestros.

Estamos en pre-producción para el próximo y último episodio de Indiana Jones, por supuesto, el propio Indy, Harrison Ford, estará de vuelta para terminar el viaje de este personaje icónico", declaró la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en una conferencia de prensa.

La mayoría de las películas fueron dirigidas por Steven Spielberg y ésta última entrega sería dirigida por James Mangold.



La primeras cuatro películas fueron: “Raiders of the Lost Ark” (1981), “Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984), “Indiana Jones y la última cruzada” (1989) e “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal” (2008); todas ellas protagonizadas por Ford.

De acuerdo a la información publicada en El Heraldo, se espera que el rodaje inicie en la primavera de 2021 y su estreno estaría listo para 2022.