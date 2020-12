VIDEO: Esta es la persona que jaloneó del cabello a Danna Paola

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante estas festividades Danna Paola está disfrutando de su familia y de su pequeño sobrino Iker, de 3 años de edad, quien se robó su corazón desde antes que naciera; incluso, alguna vez reveló que era su madrina de bautizo.

En sus historias de Instagram y en su cuenta de TikTok, la intérprete de “Al I Want For Christmas Is You” publicó un video en donde sale acompañada de Iker, quien la tiene tomada del cabello, ya que la estaba peinando, según él.

Danna Paola le preguntó al niño que si qué estaba haciendo, mientras ella estaba de frente a la cámara, y el pequeño le dice que la está peinando, pero segundos después le da fuertes jalones de cabello mientras la cantante de 25 años de edad, hace gestos de dolor.

El clip fue bastante cómico, ya que la actriz no se lo esperaba, además el pequeño Iker enterneció a los fanáticos de la artista, quien inocentemente estaba realizándole un peinado en la cabellera larga de su madrina.

Evidentemente la estrella de “Élite” está disfrutando de sus seres queridos y según sus redes sociales, se encuentra muy feliz, ya que hace pocos días posteó una foto en la que aparece en la terraza de un edificio tomando vino tinto con su hermana Vania pasándola de lo mejor.