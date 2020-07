VIDEO: Destrozan el centro recreativo Putt-Putt en Tennessee tras negarse a un reembolso

TENNESSEE, EU. - Al rededor de 300 niños y adolescentes fueron los causantes del destrozo luego de que una joven pidiera un reembolso que le fue negado por trabajadores de Putt-Putt Center.



Según comentarios de otros visitantes, los juegos del centro no funcionaban en su totalidad y solo quitaban créditos, pero no daba premios o no permitía jugar.



Luego de que la joven mujer pidiera que su dinero le fuera devuelto, los trabajadores de Putt-Putt se negaron, esto llevó a una gran catástrofe en manos de cientos de niños y adolescentes que comenzaron a destruir todo a su paso.



La policía local comentó que el establecimiento violaba las regulaciones locales de COVID-19 pero esa fue a menor de sus preocupaciones cuando una de las adolescentes rompió la protección de la recepción y se lo arrojó a los trabajadores.



Después de todo el ajetreo, los trabajadores se quedaron a limpiar el desastre ocasionado.