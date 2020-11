Teffi Valenzuela toma pastillas para dormir tras la agresión de Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- El episodio de violencia que vivió Stephanie Valenzuela a manos de su novio, Eleazar “N” le ha dejado grandes secuelas psicoemocionales.

Aún cuando se mantiene firme en no otorgarle el perdón al actor por haberla agredido la madrugada del 5 de noviembre, la cantante peruana ha tenido que lidiar con el trauma que le ha provocado insomnio y crisis de ansiedad por el temor a que él salga de prisión y le haga daño.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

En una entrevista la revista TvNotas, Tefi habló de cómo vivió los primeros días tras el ataque del protagonista de “Atrévete a soñar”.

Al principio me quedé en mi cuarto tomando pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño, no quería ver la tele ni dar entrevistas para no recordar lo que había pasado, pero no puedo seguir así”, dijo Stephanie.

Tefi se ha rodeado de seres queridos para sobrellevar la situación, y conversa con una especialista en salud psicoemocional, aunque planea llevar una terapia completa con ella.

“Estoy rodeada de la gente que quiero, estoy en constante comunicación por videollamada con mis papás que están en Perú, platico con mis amigas y amigos por zoom, y tengo contacto con mis fans, eso me ayuda”, comentó.

Lo más complicado para ella es seguir viviendo en el mismo departamento donde ocurrió la agresión, pues ya pagó el alquiler por un año y su situación económica es muy complicada para salirse de ahí.

“La alquilé por un año, y es muy complicado; por ejemplo, esta mañana me desperté a las cinco de la mañana y veo que continúo en la misma recámara que compartía con él, en la misma casa donde pasaron las cosas y me cuesta mucho no acordarme, pero sé que poco a poco irá pasando, pues tampoco quiero renunciar a mis sueños”, compartió.

Lamentó haber ignorado los focos rojos de su relación, y a la fecha aun le cuesta trabajo ver recuerdos de su noviazgo con Eleazar.

Empiezan con gritos y cambios de humor, pero no quise ver los focos rojos, porque ves al príncipe azul que te trata como una princesa, y cuando te trata mal dices, ‘esta partecita se la vamos a cambiar’, y no es así, ese fue mi error, debí alejarme y no estar tan enamorada. No puedo negar que veo fotos o videos de los dos juntos y me dan ganas de llorar”, puntualizó.

Eleazar “N” permanecerá en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en espera del juicio que se llevará a cabo el 6 de enero de 2021. Su familia ha tratado de conciliar un acuerdo con Stephanie, quien se ha negado a otorgarle el perdón.