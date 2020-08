Lanzamiento de Iphone 12 sería hasta octubre

Todos esperan que Apple realice su evento en septiembre para ver al nuevo iPhone 12 pero se rumora que será hasta octubre cuando sean lanzados.

El evento de Apple sería en línea ya que por la pandemia no puede realizar eventos en vivo, tal como ha ocurrido en todos los grandes eventos y presentaciones, por lo que Apple no sería la excepción. Es por eso que ha tenido que posponer sus eventos aunque no se puede descartar que de nuevo pueda surgir una nueva fecha.

Según informa John Prosser, el 7 de septiembre solo se va a lanzar al Apple Watch y al iPad (por medio de comunicados de prensa), pasando los iPhone 12 hasta octubre. Originalmente se dijo que el iPhone 12, menos los modelos Pro, serían lanzados en septiembre. Ahora todos los modelos serán presentados el 12 o 13 de octubre, aún si se trata de una presentación grabada.

De ser así se espera que los modelos regulares del iPhone 12 salgan en esa misma semana en países seleccionados con entrega en la siguiente, pero los modelos “Pro” hasta noviembre se venderían.

Los rumores indican que por ahora ninguna de las versiones usarían actualización a 120 Hz y que probablemente hasta el 2022 se incorporarían, para no aumentar los costos.

Tomada de Pasión Móvil