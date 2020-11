Glenn Close afirmó que Gwyneth Paltrow no merecía ganar el Oscar

ESTADOS UNIDOS.- En recientes declaraciones de la actriz Glenn Close, la Academia de Hollywood falló al otorgar el premio Oscar a Gwyneth Paltrow como mejor actriz por su participación en la película de 1999 "Shakespeare In Love".

La protagonista de “Atracción Fatal” nunca ha tenido demasiada suerte en los premios Oscar, ya que tras siete nominaciones, todavía no ha ganado ninguno. En una reciente entrevista con el crítico Peter Travers para el programa “Popcorn” de ABC News , Close cuestionó el Oscar que Paltrow recibió frente a la poderosa actuación de la brasileña Fernanda Montenegro por “Central Station” del director Walter Salles.

“Creo que ser nominado por tus pares es lo mejor que nos puede pasar. Pero a la vez creo que no se puede comparar las actuaciones de una actriz y otra. Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow le ganó a esa increíble actriz que trabajaba en ‘Estación central’ (1998) y me dije: ‘¿Qué? No tiene sentido’”, declaró la actriz, de 73 años.

Gwyneth Paltrow fue la ganadora al Oscar como mejor actriz en 1999.

Close fue incluso más crítica con la forma en la que se entregan los premios. “Creo que la elección de quién gana tiene mucho que ver con cómo le ha ido a la película, si tiene tracción. Con la publicidad, con cuánto dinero se invirtió para exhibirlo en las salas. Tengo que reconocer que estaba molesta por eso”, añadió. “Yo tengo que tomármelo con filosofía y que no me afecte. Me alegra mucho que mis compañeros piensen que cualquiera de mis interpretaciones merece atención”, concluyó.

En la entrega de los Oscar de marzo de 1999, Paltrow tenía 26 años y recién estaba comenzando en la industria. Otras nominadas a Mejor Actriz ese año fueron Meryl Streep por “One True Thing”, Cate Blanchett por “Elizabeth” y Emily Watson por “Hilary and Jackie”.