Famosa y sensual conductora reingresará a "Hoy" el próximo miércoles y Alex Kaffie le envía contundente mensaje a Galilea Montijo 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras haber superado el Covid-19, Marisol González regresaría al programa “Hoy” el próximo miércoles y a la que no le caería bien la noticia sería a Galilea Montijo, según lo dijo Alex Kaffie en su columna de El Heraldo.

El controversial periodista de espectáculos le envió un mensaje a “La Gali” a través de su columna Sin Lisonja y le recomendó solicitar a los ejecutivos de Televisa pedir que posterguen la incapacidad de la modelo, si es que no quería verla conduciendo a su lado.

Según Kaffie, Galilea vomitaría del coraje por el regreso de la oriunda de Torreón Coahuila, ya que desde siempre se ha especulado que la tapatía no la puede ver “ni en pintura”.

Lo que voy a informarle a la conductora de 'Hoy' ¡hará que vomite verde por la mohína! Querida, Galilea: te pido que después de leer esto no comas aguacate (mi abuela siempre me decía que no comiera aguacate si hacía un coraje, pues se derrama la bilis). Tras advertirte lo anterior, prosigo. Te tengo malas noticias. Sí, a mitad de la semana ocurrirá en 'Hoy' algo que va desdibujarte la sonrisa. Sucederá un hecho que inevitablemente va a hacer que vomites verde por el coraje. ¿Ya quieres saber de qué se trata? Si estás parada, siéntate. ¡Marisol González se reintegra a 'Hoy' el miércoles! Ella que no te cae nada bien vuelve al programa matutino. Quise avisarte para que no te agarren desprevenida y por si quieres pedirle a los altos ejecutivos Televisa que le alarguen la incapacidad a tu compañera que tanto alucinas”, escribió.