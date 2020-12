"El Bronco" invita a ped... "ya que se vaya el virus"; prohíbe posadas

MONTERREY, Nuevo León.- El gobernador neoleonés Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", pidió a los ciudadanos regiomontanos no hacer posadas, pues "están prohibidas y no hace falta hacerlas".

Cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, prohibidas las posadas", declaró el también ex candidato independiente a la presidencia de México.