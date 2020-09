Dueño de Patriotas sale ileso de acusaciones por contratar sexoservidoras

ESTADOS UNIDOS – El propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, pudo salir limpio de las acusaciones por haber contratado a sexoservidoras, ya que este jueves se le pudieron retirar dichos cargos en su contra.

Supuestamente Kraft había solicitado un servicio de prostitutas en un spa de Florida, donde estaba recibiendo masajes y la única evidencia en su contra era un audiovisual donde se le veía dando dinero para obtener sexo a cambio.

Sin embargo, dicho video no se pudo utilizar como parte de una evidencia porque la corte de Palm Beach no autorizó que este se pudiera utilizar durante el juicio, por lo que no había nada más que hacer y por tal motivo pudo salir ileso de las acusaciones.

El motivo por el cual no pudo ser usado el video fue porque el tribunal de apelaciones del cuarto distrito de Florida, argumentó que habían violado los derechos del propietario y clientes del lugar por haber instalado cámaras dentro del inmueble.

Kraft quiere que este bochornoso suceso no se pueda difundir a través de las redes sociales, por lo que los abogados están trabajando para solicitar que este video pueda ser eliminado por completo y así no tener pruebas de lo que pasó en aquel día.