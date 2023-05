Yuri regresa a Tijuana con su gira Euforia

Tijuana, BC.- Con 59 años en su vida, Yuri regresa entera a Tijuana este próximo 20 de mayo a El Audiorama El Trompo en Tijuana.

Dicharachera como siempre suele ser, ella dijo no quedarse atrás con todo y sus arrugas y aunque se sienta la abuelita de todos, ella le entra al regional.

"Ahora todo mundo lo hace y yo voy pa’lante, hice uno con Luis Ángel 'El flaco' y tengo cuatro duetos más en el regional", destacó la veracruzana.

Yuri promociona su gira Euforia

La cantante quien estuvo en la frontera para promocionar su gira Euforia, dijo sentirse renovada, y ahora le imprime mucho movimiento a su gira.

Te puede interesar: Yuri está dispuesta a ser una "guía espiritual" para Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa

"Me sentía eufórica encerrada por la pandemia, pero no tengo ni cincuenta y cinco, así que antes de los sesenta quiero hacer mucho todavía, tengo un chile toreado, que se preocupen las que no cantan, yo siempre hago las cosas como si fuera el primero", sostuvo en conferencia.

Recalcó que le gusta que el público disfrute su show y que hable bien por el esmero que le pone a cada espectáculo que hace.

Hay Yuri para rato

"Me gusta la gente que me vea como soy, con mi edad, con mis arrugas, soporten que hay Yuri para rato", puntualizó.

Sobre las buenas generaciones aplaudió todo lo que viene desde las youtubers que cantan hasta las generaciones que se suman por sus mamás, abuelos y más.

Te puede interesar: Yuri explica por qué no tiene relaciones sexuales antes de sus conciertos

"Para mí es un honor que la cuarta generación me conozca y me apoyen", finalizó.

A detalle

Yuri

Gira Euforia

El Trompo

600 a 3 mil pesos

superboletos.com Farmacia Roma,

Taquilla El Foro