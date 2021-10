'Ya me imagino vestido de Toro': Agustín Murillo

TIJUANA, BC.-“Me imaginó ya vestido de Toro y en el estadio de Tijuana con mi familia presente”, comentó Agustín Murillo, quien se alista para hacer realidad el sueño de jugar frente a su familia y amigos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), cuando el 2022 aparezca en el roster de Toros de Tijuana.

El estelar tercera base debutó con el pie derecho en la LMB en la temporada 2007 vistiendo la casaca de Dorados de Chihuahua, un equipo que funcionaba como filial de Sultanes de Monterrey y, debido a su gran rendimiento (.342 con 9 cuadrangulares y 53 carreras producidas en 77 juegos), fue reclamado por los “regios” para la siguiente campaña.

De ahí en adelante, el “Guty” se convirtió en un ídolo con los “fantasmas grises” a lo largo de trece temporadas.

“Yo salí hace muchos años de Tijuana en busca de un sueño y he trabajado mucho por mi carrera, afortunadamente se da este cambio y la noticia ha sido muy bien recibida por parte de mi familia y amigos, la verdad que hay mucha ansiedad por la próxima temporada de verano”, comentó Murillo.

Llegada de “Guty” Murillo a Toros cae de sorpresa

La noticia de su próxima llegada a Tijuana le cayó de sorpresa, ya que su carrera como profesional en LMB siempre ha estado ligada a la ciudad de Monterrey, donde ha vivido sus mejores años como beisbolista

“Estaba en pretemporada y fue en el hotel cuando recibí la noticia y te quedas en “shock”, agregó el cañonero derecho que juega para Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). “Son noticias que te toman por sorpresa y tardas un momento en asimilar, ya que al principio llegan muchos sentimientos encontrados y ya cuando “aterrizas” y ves que es una realidad empiezas a imaginarte muchas situaciones”.

Un campeonato (2018), experiencias inolvidables, muchos amigos y el cariño de la afición, serán algunas de las cosas que el tijuanense se llevará de la “Sultana del Norte” con este cambio que lo llena de alegría, pero a la vez de nostalgia por todo el tiempo que vivió en esta ciudad que lo arropó como uno de los suyos.

“Muchas cosas le agradezco a la organización de Sultanes de Monterrey que siempre se mostró a la altura conmigo y con mi familia. Espero que el trabajo que hice ahí los haya dejado satisfechos; dejé buenas amistades ahí, creo que una buena camaradería y compañerismo en el equipo, ya que fueron bastantes años que jugamos ahí, por eso fue el impacto de esta noticia”, explicó.

Foto: Cortesía

El paso de “Guty” Murillo por la LMB

Luego de doce temporadas consecutivas portando los colores regiomontanos, en 2021 Murillo inició la temporada con Bravos de León, aunque en las últimas semanas regresó a jugar con Monterrey en lo que sería su despedida como huésped del “Palacio Sultán.

“Sirvió mucho que me hayan mandado a León la temporada anterior porque te imaginas diversos panoramas y sientes que se podría dar más adelante un cambio, afortunadamente se dio con Tijuana y no fue una plaza lejana y eso es otra de las cosas que le agradezco a la directiva de Sultanes”, indicó.

El “Guty” ha sido uno de los rivales más queridos por la afición de Toros de Tijuana que se imaginaba el día que el antesalista saltara al terreno de juego para defender la guarida del Cerro Colorado con el equipo local, situación que se hará una realidad cuando se cante el “playball” en el 2022.

Pelotero 19 de Tijuana en Toros

Murillo Pineda se convertirá en el pelotero 19 nativo de Tijuana que porte la casaca de Toros y es uno de los jugadores activos más emblemáticos en la pelota mexicana. Suma mil 418 imparables, 137 cuadrangulares y 716 carreras remolcadas, mostrando siempre su mejor versión en playoffs.

“Es algo que había pensado y que se me había venido a la mente, afortunadamente se dio en un buen momento y la noticia la recibimos con mucho gusto en lo personal y en lo familiar; estoy viviendo muchas emociones nuevas y la verdad que yo comparto ese sentimiento con mi familia y amigos ya que sé que vendrán cosas buenas en Tijuana y existe ansiedad porque ya comience la próxima temporada”, mencionó.

Con 39 años de edad, el “Guty” está ya iniciando la recta final de su carrera, sin embargo sus aportaciones ofensivas se han mantenido a un nivel alto y ni se diga a la defensiva donde se ha ganado el mote de “muralla” en la tercera base.

“Todavía no (pienso en el retiro), estoy en esa etapa donde me preguntan muy seguido, pero bendito Dios me siento muy bien, ya que me he preparado toda mi carrera para estos momentos y no me pasa por la cabeza y así seguiré mientras me siga preparando de la manera adecuada.

Murillo quiere divertirse en Toros de Tijuana

Con esta renovada misión en su nuevo equipo, Murillo sólo piensa en disfrutar cada día y divertirse en el terreno de juego en busca del bicampeonato con Toros de Tijuana.

“Dios dirá cuando llegue el momento de retirarme y por supuesto que lo voy a pensar, pero ahorita la prioridad es seguir disfrutando el béisbol y divertirme en el terreno de juego, la verdad que lo he hecho mucho en los últimos años, he disfrutado mucho la pelota y eso me ha vuelto más competitivo”, mencionó.

Visiblemente emocionado, el tijuanense portó por unos minutos la casaca del equipo de su ciudad natal y aprovechó para felicitar a los Toros de Tijuana por el histórico campeonato conseguido en la Serie del Rey del 2021.

“Todos sabemos de lo peligroso que es Toros de Tijuana y en la final el día que llovió tomaron un segundo aire y resetearon un poquito su mente y el panorama cambió; le dieron un segundo aire a un equipo como Toros y eso no se puede hacer. Muchas felicidades por el campeonato y nos vemos muy pronto”, concluyó

Agustín Murillo fue anunciado como refuerzo de Toros de Tijuana el pasado 27 de septiembre en un cambio con Sultanes de Monterrey. En ese movimiento llegarán también el relevista Nick Struck y Amadeo Zazueta, quien regresa a Tijuana luego de participar con el equipo “burel” en la segunda campaña del 2018.

Agustín Murillo

Posición 3B

Temporadas LMB: 14

Hits: 1,418

Cuadrangulares: 137

Producidas: 716

Equipos LMB: Dorados, Sultanes, Bravos y Toros