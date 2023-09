Vive la vida al máximo y tiene Duchenne

Tijuana, B.C.- A pesar de su extraña enfermedad, José Martín Chávez Paredes vive al máximo cada día y a sus 12 años de edad está decidido a convertirse en influencer para que el mundo entero conozca el padecimiento que sufre: distrofia muscular de Duchenne.

Su canal digital se llama Los Locos Chávez, en el cual también participan sus padres y cuatro hermanos en divertidas dinámicas para dar a conocer la convivencia y concientizar sobre la enfermedad.

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Concientización de Duchenne y en su plena adolescencia y cursando el sexto grado de primaria Chávez Paredes entiende que Duchenne debilita sus huesos, le reduce la movilidad y aun así es feliz.

Me tropiezo muchas veces, a veces se me tuercen los pies, pero de todos modos he podido vivir una vida normal y tengo mi silla de ruedas y me divierto mucho con ella dando vueltas en el parque, pero en casa sí camino, pero eso no me impide tener una vida normal”, platicó.