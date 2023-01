Visita Montserrat Caballero a mujeres en Cotrrsa con motivo del Día de Reyes

Tijuana, B.C.- Con motivo de festejar el Día de Reyes, Montserrat Caballero visitó a las mujeres que forman parte del programa que ofrece la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción Social del Adicto (Cotrrsa) para partir la tradicional rosca y hacer entrega de regalos.

Queridos Reyes Magos, el año pasado no me porté bien, sin embargo se me ha dado más de lo que creo que me corresponde. Les quiero agradecer por esta nueva oportunidad de vivir diferente” decía una de las cartas que leyó la alcaldesa en un evento realizado en el IMCAD.