Violencia de género podría erradicarse con nuevas masculinidades

Tijuana, B.C.- La violencia de género podría erradicarse en Baja California si se fomentaran las nuevas masculinidades, mismas que tienen como propósito desaprender la figura del machismo.

Raúl Balbuena Bello, investigador del Instituto de Investigaciones Culturales de UABC, destacó que, aunque existen aplicaciones para que denunciar la violencia hacia la mujer y el gobierno cuenta con programas para prevenir y atender esta problemática, es necesario las familias y hombres

Hay un gran pendiente cultural, lo que necesitamos es mover los modelos de masculinidad violenta hegemónica, asociarlos de que las mujeres son cosas, pertenencias o prácticamente que son cosas que no tienen vida o que se puede decidir sobre sus cuerpos. Hay un gran trabajo para mover la cultura pendiente, tenemos que cambiar esos modelos de ser mujer, pero también de ser hombres, fundamentalmente de ser hombre", expuso.

Por su parte, Helen Palmerín López, sicóloga del Instituto Psiquiatría del Estado de Baja California (IEPBC), dijo que la violencia de género se ejerce hacia la mujer con la intención de lesionar, someter, incluso provocar la muerte de una mujer.

"La violencia de género está normalizada, la violencia es algo que escala y que inicia desde 'no te pongas esa ropa', celos irracionales, necesidad de control. La violencia es algo que van incrementando empieza con 'no salgas', 'pide permiso', 'no trabajes' hasta que se va incrementando al abuso sexual, tener alguien a la fuerza como privarlo de la libertad hasta llegar a la violencia física", advirtió.

Red de apoyo

Palmerín López comentó los castigos penales insuficientes y el fácil acceso a las drogas y armas son algunos de los factores para que los violentadores agredan a las mujeres física, mental y económicamente hasta provocar un feminicidio.

Los violentadores también aprovechan que sus víctimas cuentan con pocos grados escolares, sus empleos y salarios son bajos a comparación de los de ellos.

"Los castigos no están siendo suficientes, la legislación está cambiando, pero apenas hace pocos años se está poniendo atención en que los castigos sean lo suficientemente fuertes para feminicidas, para los agresores, para las personas que ejercen esta violencia para la mujer", aseguró la experta.

Aclaró que la violencia de género se aprende, pero los hombres pueden cambiar sus patrones si es que lo desean y permiten guiarse con apoyo sicológico. Aconsejó a las mujeres solicitar ayuda cuando sus parejas violentas mencionen que cambiaran o dejaran de agredirlas, ya que por sí solas no lo cambiarán.

Por otra parte, la sicóloga dijo que es importante que las mujeres violentadas cuenten con una red de apoyo en la que se sientan acompañadas y no juzgadas.