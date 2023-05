Vigilancia y seguridad medidas fundamentales para evitar hechos violentos en estadios

Tijuana, B.C.- Una forma de reducir las riñas dentro y fuera de los eventos deportivos podría ser limitando la venta de bebidas alcohólicas, usuarios manifestaron que a pesar de ser una opción para mantener un ambiente seguro durante los partidos, la vigilancia y seguridad por parte de las autoridades es fundamental para evitar hechos violentos.

En días pasados, Tijuana fue testigo de dos situaciones de violencia a escasos metros del Estadio Caliente y del Estadio Chevron, dejando heridos, incluso la muerte de un joven, luego de eventos deportivos que se llevaron a cabo en estos espacios.

Al ser ambientes familiares, sí debería de haber más regulación en cuanto a la compra de bebidas alcohólicas, tal vez una manera de regularlo sería designar espacios para las personas que piensan consumir alcohol”, señaló Marisol Reyes.

Te puede interesar: Señalan ciudadanos mala infraestructura del bulevar Pacífico

Relató que en eventos para toda la familia, hacen zonas específicas para que los adultos puedan consumir alcohol y no se pueden mover de la zona, por lo que ve viable esta alternativa en los eventos deportivos.

“Creo que regular y limitar el consumo de bebidas alcohólicas disminuiría un poco las peleas o enfrentamientos entre los “fanáticos del deporte”. No considero que disminuyan en su totalidad, pero sería una buena forma de empezar”, dijo Vanessa Rodríguez.

Óscar Talamantes manifestó que esta medida no será implementada debido a la presión de los fanáticos, puesto que muchos de ellos van a consumir bebidas alcohólicas al lugar para disfrutar del espectáculo deportivo.

Te puede interesar: Rescatan 80 cachorros en venta de las Garitas de Tijuana

“En el Estadio de los Xolos, la gente va al supermercado de ahí cerca y consume alcohol antes del partido para no gastar tanto, igual pasa en el de los Toros. El tema es la seguridad, solo ponen un filtro en la entrada y ya, no creo que es tema sea quitar las bebidas, sino planear mejor la seguridad en los estadios. Yo que he ido a los eventos es nula la seguridad”, opinó.