Víctima de abuso policial da su versión

Tijuana BC.- Julio es el hombre que se escucha gritar en ese video que se viralizó en redes sociales el pasado 3 de noviembre, mientras se observa como dos oficiales de policía le disparan balas de postas.

Yo acompañe a mi amigo a su casa, lo iba acompañando cuando de repente pasa una unidad de patrulla, pasó pero se regresó y nos asustamos y mi primera reacción fue correr, y me agarraron y me comenzaron a golpear... Lo que se mira en el video es lo último que me hicieron, ya es el final, porque primero me golpearon hasta con un bate y me esposaron, uno de los oficiales sacó un arma de debajo de los asientos y me empezó a disparar en la cabeza”

Expone Julio, quien dice ser víctima de abuso policial.

Otros ataques

Pero este no ha sido el único ataque a su persona, anteriormente ya había sido víctima aparentemente de los mismos oficiales, así lo señaló Julio.

“Como los demás detrás de este accidente policías también me habían detenido y pegado en la cabeza, no hice nada malo, me pidieron que me acercara y me golpearon”, contó.

“Ya fui a la fiscalía pero ni me hicieron caso, incluso pedí copia de mi declaración y ni me la dieron”, apuntó.

Teme por su vida

Con una herida en la mano y una bala de posta en la cabeza, busca ayuda pues teme por su vida.

“Derechos humanos me llevo a una clínica pero no me dieron nada, ni me dieron antibióticos, solo me recetaron pastillas, mi esposa me compro medicamento, por eso disminuyo mi hinchazón. Incluso tenemos días que ni comemos bien, no puedo dormir, me despierto en la noche gritando”, dijo.

Julio junto a su esposa esperan ser recibidos por la Gobernadora del estado, Marina del Pilar, para pedir justicia ante los abusos.

“Le pido por favor a la Gobernadora que me ayude, yo sé que soy un ciudadano más, espero me ayude y me comprenda, tengo miedo la verdad”, finalizó Julio Ortega.