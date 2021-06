Viajaron desde Hermosillo a Tijuana para vacunarse contra el Covid-19

TIJUANA, B.C.- Decenas de personas han viajado de diferentes partes de la República Mexicana para Tijuana con el propósito de vacunarse contra el Covid-19 aprovechando que la Secretaría de Salud mantiene las campañas para los mayores de 18 años.

Es el caso de los jóvenes Ana Sofía Cárdenas y Luis Roberto Cárdenas, de 20 y 23 años, respectivamente, quienes son originarios de Hermosillo, Sonora, en donde las campañas de salud todavía no contempla a ese rango de edad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Dijeron que el jueves se enteraron que Baja California fue el primer Estado del País en atender a los jóvenes contra el Covid-19, por lo que compraron su boleto a Tijuana, en donde acudieron al módulo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC).

"Yo no he tenido Covid, pero mi hermano sí y me dio miedo. Me siento muy feliz, porque ya me pude vacunar, aunque seguiré cuidándome", expresó Ana Sofía.