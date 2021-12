Verá Torres proyectos estratégicos en el estado

Tijuana BC.- Através de la Coordinación de Proyectos Estratégicos, Carlos Torres Torres buscará realizar proyectos relacionados con las áreas verdes y la regeneración de centros históricos en Baja California.

En entrevista exclusiva con GRUPO HEALY aseguró que el cargo es honorífico por lo que no percibirá un salario del Gobierno del Estado.

Todos los municipios de Baja California presentan graves carencias de áreas verdes.

Regeneración de centros históricos

Este es uno de los temas que buscará atender al igual que el de los centros históricos que necesitan una regeneración como lo hizo en el Centro Histórico de Mexicali.

Para estos proyectos trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Aseguró que este cargo no será de “ornato” debido a que la gobernadora está comprometida con estos temas y él durante su trayectoria en cargos públicos ha dado resultados.

“Ahí están los resultados, uno puede ir a camino verde, uno puede ir a la preparatoria Lázaro Cárdenas y ver el empastado o más de 35 canchas, las acciones están ahí, entonces cuando le entramos, en este caso la gobernadora y un servidor apoyándolo como lo hicimos en el Centro Histórico de Mexicali, las cosas suceden”, declaró.

¿Por qué casi no te vemos en entrevistas?

Ya pasó esa época, tuve mi etapa, tuve una época y bueno en esta ocasión mi esposa me pidió que pudiera platicar la tarea donde me está pidiendo que la apoye, que es la Coordinación de Proyectos Estratégicos.

¿En qué consiste esa encomienda?

Básicamente el propósito que estamos buscando tiene que ver con el rescate de espacios públicos, hay varias personas que han manifestado esa disposición de colaborar, de apoyar y principalmente yo vería esa tarea en dos áreas, una en lo que tiene que ver con áreas verdes, tener un mayor número de parques, de espacios de convivencia para las familias y el segundo punto tiene que ver con la regeneración de los centros históricos.

En lo primero decirles que hay una problemática muy fuerte en todas las ciudades de la frontera, yo pudiera compartirles en el municipio de Tijuana, por ejemplo, tenemos 0.8 metros de área verde por habitante y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es tener por lo menos 9 metros de área verde por habitante.

A mi me da mucha tristeza cuando veo la glorieta que está a un lado del Hospital General, le llaman la glorieta del fotógrafo porque están las personas exponiéndose para tomarse una fotografía, pero ese es un reflejo de todo lo que ha hecho falta de hacer por diferentes gobiernos.

Entonces de qué se trata esta coordinación, se trata de hacer alianzas con muchas personas que quieran apoyar de poder hacer esquemas muy prácticos para poder tener un mayor número de áreas verdes en el Estado y la segunda parte, una labor en la que me tocó acompañar a mi esposa tiene que ver con la regeneración de los centros históricos, los centros históricos son elementos que nos dan identidad, nos dan sentido de pertenencia, que permiten que se vaya generando una cultura de arraigo en las personas y hemos hecho ese camino con buenos resultados en el rescate del Centro Histórico de Mexicali, viene una segunda etapa y la idea es replicar este modelo en otros lugares del Estado.

Cuando estuviste en Sedesol, hubo un cambio en Camino Verde ¿Qué de ahí vas a aplicar en este proyecto?

Pues mucho, el éxito de Camino Verde tuvo que ver con la participación de los vecinos y lo que hicimos en aquella ocasión fue hacer el proyecto de abajo hacia arriba, imprimimos un Google Map y los vecinos empezaron a identificar en un ejercicio participativo cuales eran las

prioridades, y así fue como fuimos desarrollando el proyecto, Camino Verde que lo desarrollamos en el 2011, es un proyecto en el que han seguido visitando personas de la UNAM, investigadores porque existe una relación entre un mayor número de espacios públicos, de áreas de convivencia y una mayor cohesión social, esa experiencia que tuvimos en Camino Verde la vamos a replicar en otros puntos estratégicos en el Estado y bueno también hubo una experiencia con las canchas de fútbol, que parece algo sencillo, pero una unidad deportiva en una zona alejada permite que se generen otras dinámicas, que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de manera distinta, en este caso en particular me tocó impulsar 35 canchas con empastados cuando tuve la responsabilidad de la diputación, veo muchas posibilidades porque hay muchas personas que quieren participar y en particular porque esta convencida la gobernadora de ese tema, y ahora me dijo apóyame con este tema y hay que darle con todo, entonces hay una disposición de la gobernadora, es un tema que esta en la agenda, ya hemos tenido la experiencia de dar resultados en estas acciones y debemos de estar concientes que es urgente que las familias en Baja California tengan espacios para convivir, para caminar, más canchas deportivas porque ahí es donde queremos que puedan ocupar su tiempo las familias.

¿Ya existe un diagnóstico de estos temas en la entidad?

Estamos trabajando con las personas que han hecho los estudios de planeación, estamos haciendo los mapas de las áreas verdes en el Estado, hay áreas que son federales, estatales y municipales, y sobre todo nos estamos acercando con las personas de la sociedad civil que han estado impulsando este tipo de proyectos para hacer una alianza, de lo que se trata es poder multiplicar los esfuerzos y que una parte pueda ponerlo el Estado y otra parte la pueda poner la sociedad organizada, esto nos permite replicar los proyectos.

El tema es no hacer más parques, el tema es que sean sustentables, que puedas hacer un parque y que en 15 años este parque pueda seguir funcionando y ahí la clave es que puedas involucrar a los vecinos, van a estar viendo ustedes algunas acciones ya muy aterrizadas de este modelo.

¿Esta coordinación tendrá presupuesto propio?

Vamos a replicar lo que hicimos en el Centro Histórico, a mi me tocó coordinar de manera honoraria un proyecto, pero en este proyecto colaboraron horizontalmente las diferentes áreas con sus respectivas tareas, la gente de limpieza nos apoyaba, la gente de seguridad, aquí vamos hacer lo mismo, dentro de los propios recursos de las dependencias vamos a empujar para que se pueda trabajar de manera coordinada en los proyectos que le prioridad la gobernadora.

¿Con cuáles secretarías va a estar coordinado?

Va haber un trabajo muy importante de coordinación con la parte que tiene que ver con Sidurt de obras, otra parte de coordinación importante tiene que ver con las áreas de planeación que tienen los propios gobiernos con la misma oficina que tiene la gobernadora, pero principalmente Sidurt y la Secretaría de Medio Ambiente son las dos entidades que yo veo hay una mayor relación con estos temas y en el caso participar del Centro Histórico de Mexicali con la presidencia municipal de la ciudad.

¿En cuánto tiempo la gente podría ver los primeros resultados?

En muy poco tiempo porque vamos a realizar intervenciones muy ágiles de infraestructura que está abandonada, hay muchísimos espacios que con pequeñas acciones te permite tener otra dinámica en una comunidad, entonces con el equipo que estamos armando van a ver resultados en poco tiempo, entonces vamos a tener intervenciones en el corto plazo y proyectos de Estado que permitan tener áreas verdes en otro tipo de escala que nos van a llevar más tiempo.

¿Cuál va ser tu sueldo?

No, mi sueldo pues ninguno ¿Sueldo? Cero pues es honorario porque así lo decidimos, yo tengo actividades privadas, las colegiaturas no se pagan solas y bueno, tengo mis propios, pero en esta actividad en particular mi esposa y yo consideramos que eso es lo mejor para los dos y a mÍ también me da mucha tranquilidad porque lo hago con la mejor intención de ayudar en un tema que conozco y no es correcto que yo percibiera ningún ingreso.

Existen comentarios de que este cargo fue creado para usted ¿Qué opina al respecto?

A mi me parece que hay una cultura machista porque hubo hasta mucha inquietud preguntándose ¿Dónde van a estar las oficinas? Eso no es importante, yo nunca escuché que se preguntara por las oficinas de las esposas, aquí es un paradigma nuevo, con una gobernadora en donde ella me está pidiendo que le ayude, pero si hay una cultura machista, cualquier cosa preguntan ¿Qué va hacer el esposo? ¿En dónde va estar? Es una actividad honoraria, lo estoy haciendo con mi tiempo y es para ayudar a la comunidad.

¿Le molestan este tipo de comentarios?

No porque tengo muchos años participando en esto y es parte de la actividad pública.

¿Por qué no fue al DIF?

La realidad es que la tía de Marina, Mavis, que yo la respeto y la quiero mucho, es una persona con una gran vocación en el tema del DIF y cuando se le presentó la oportunidad a Marina en el municipio, ella había participado mucho en patronatos del DIF de manera voluntaria, entonces Marina le dio la responsabilidad, hizo un excelente trabajo en el DIF entonces en ese mismo sentido pues la gobernadora consideró que debía de seguir en esa dinámica y estoy convencido que el DIF está en las mejores manos con ella.

¿Qué tanto influye Carlos Torres en las decisiones de la gobernadora?

Siempre he tenido la fortuna de que me ha escuchado, obviamente discutimos, hay debate en opiniones, pero algo que nos ha ayudado mucho es el respeto y algo que yo he procurado siempre es solo opinar de lo que ella me pregunta, a veces tengo ganas de decir algo, pero cuando me dice pues hay muchos años en los que yo he participado en la administración pública y cuando ella me pide una opinión yo se la doy.

Al tener un cargo público tan importante hay crítica a su persona y decisiones ¿cuál es el sentir como su pareja?

Pues si te genera malestar, obviamente rabia, pues muchas difamaciones, calumnias, la verdad es que ella siempre ha actuado con mucha madurez, he visto cuando hay ataques o calumnias con mucha madurez las recibe, y no le da importancia a las cosas que no son importantes, pero a veces uno como pareja se queda más con las cosas, me parece que nos ha ayudado mucho a los dos llevar años en el servicio público y llega un momento en el que se te resbalan las cosas, cuando son ataques a mi me dan risa, cuando son ataques hacia mi esposa como que uno actúa diferente.

¿Cómo quedó su relación con acción nacional?

La realidad es que yo presenté mi renuncia y la verdad es que lo hice expresando el agradecimiento por todas las oportunidades que tuvo la institución conmigo y los militantes conmigo, yo solo puedo expresar el agradecimiento, evidentemente no era compatible que si yo iba apoyar a mi esposa en un proyecto pues siguiera militante en un partido político, la realidad es que yo no milito en ningún partido político, mi única tarea es apoyar a mi esposa y en eso nadamas estoy concentrado, por fortuna tengo muy buenos amigos en todos los partidos políticos, conservo amistades muy valiosas.

¿Qué hay de su carrera política?

Mi carrera política al igual que las entrevistas fue algo que se daba en otra época, la realidad es apoyar a mi esposa, esa es mi prioridad, así ha pasado en los últimos dos, tres años y ahora es un tramo más largo el de la gubernatura, así que evidentemente voy estar concentrado en apoyarla.

¿En el futuro te ves buscando un cargo de elección popular?

No lo he pensado la verdad y estoy de lleno apoyándola, lo que sí he pensado es el regresar a dar clases y pues el tener más tiempo con los hijos porque ya crece el número de integrantes y bueno mi esposa está muy ocupada entonces ahí vamos entrarle.