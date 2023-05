Extrañan amigas y familiares a Martha Molina

Tijuana, BC.- Se cumplieron 20 días de la desaparición de Martha Molina, de 63 años, en el Cerro Coronel, a donde había asistido con los integrantes de un retiro espiritual organizado por el grupo Un Nuevo Amanecer de Ti.

Su familia y amigas cada día la extrañan más, extrañan las pláticas y el café que preparaba para aderezar las mañanas o tardes.

Martha es un amor, Martha es muy dulce. Ella es un gran ser humano, ella nunca duda en tenderte la mano si tú la necesitas, desde obsequiar una comida, darte un raite para que llegues seguro a tu casa, cuidar a un animal, Martha siempre estuvo brindando su apoyo a la comunidad”, expresó Miriam Ledezma.

Amistad de 20 años

Desde hace 20 años conoce a Martha y fortaleció su amistad porque compartieron sus experiencias en el padecimiento de la depresión.

Miriam recordó que el 4 de mayo su amiga le pidió que le llamara por teléfono al día siguiente para despertarla temprano y estar lista para su viaje. Acordaron que a su regreso, el 7 u 8 de mayo, se reunirían para platicar sobre las vivencias del retiro.

“Le dije que fuera, que disfrutara ese tiempo para ella y que en el próximo retiro con mucho gusto la acompañaría. Ella iba muy contenta porque sabía que iba a recibir la ayuda emocional que necesitaba”, expresó.

Mantiene la esperanza

Esa fue la última vez que las amigas estuvieron juntas, pero Miriam mantiene la esperanza de que se reencontrarán y que su desaparición será una anécdota.

“A veces nos sentimos agotados, tristes, pero siempre con fe de que ella va a regresar, con fe de que la vamos a tener aquí nuevamente, que la vamos poder abrazar”, dijo Miriam.

Por otra parte, rechazó las especulaciones de que Martha haya desaparecido de manera voluntaria, puesto que estaba feliz de participar en el retiro por recomendaciones de una conocida de la familia.

Recaudación de fondos

“Es contradictorio porque comentarios que nos han hecho personas que han ido a retiros nos dicen que siempre hay seguridad, que no se pudo haber ido sin que nadie se diera cuenta. No entendemos por qué ellos no quieren hablar abiertamente ni decir la verdad”, apuntó Miriam.

La familia de Martha Molina venderá pozole para recaudar fondos para otra búsqueda que realizarán nuevamente en el Cerro Coronel el domingo 28 de mayo. Asimismo, pidieron a la comunidad que se una a estas actividades, done materiales o preste perros que faciliten el encuentro.