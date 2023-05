Ven factible la venta de alcohol en recintos masivos

La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez ve factible la regulación de la venta de alcohol en los recintos masivos luego de las riñas y el homicidio de un joven a metros del Estadio Chevron.

“Estaría extraordinario que lo presentaran como una propuesta ciudadana, que lo presenten y que se vean los medios jurídicos para lograrlo. Todo lo que signifique paz, yo lo veo viable, habría que ver los detalles de la propuesta”, expuso.

Las medidas de seguridad en estos lugares siempre se aplican, indicó, pero no se puede controlar la mente de cada asistente, aun así, intentan prevenir cualquier hecho violento que pueda suceder.

No hay nada que garantice que no va a haber algún disturbio, creo que ninguna ciudad, ningún país, y ningún estado tiene la garantía de que no vaya a haber accidentes o cuestiones de esta índole”