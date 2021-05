Velarán a pareja víctima de choque 

Tijuana.- Los familiares de Rocio González y Juan Valle, quienes perdieron la vida el domingo en la madrugada al ser impactados por un vehículo en la vía rápida Oriente, informaron que la pareja será velada mañana por la mañana en la Zona Centro.

De acuerdo a la información de los familiares de las víctimas, el velorio se llevará a cabo desde las 8:00 a las 12:00 horas de mañana, en la Funeraria Martínez, ubicada en la calle Novena, entre Ocampo y Negrete.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Andrés González, padre de Rocío, explicó que, tras velar a su hija, buscarán obtener algún permiso para cruzar a Estados Unidos y visitar a sus nietos, quienes se encuentran internados en un hospital localizado en Hillcrest, en San Diego.

“En estos momentos estamos muy preocupados porque desde el día de los hechos no hemos visto a mis nietos, eso es lo que me preocupa, su estado de salud, no se como se encuentren; hacemos una invitación a la autoridades que corresponda para que nos ayude con un documento para poder cruzar y ver a los nietos”, apuntó Andrés.

Noticias sobre los menores

El abuelo de los menores añadió que los tres, Juan Alonso, de quince años, Abel Santiago, de diez, y Valentina, de siete, vivieron con ellos hasta hace dos años, por lo que los vieron crecer.

“Crecieron con nosotros, conocemos como son porque convivíamos seguido, desde que nacieron vivieron con nosotros, llevaban dos años viviendo allá”, dijo.

Andrés González apuntó que la última noticia que tuvo de sus nietos fue que la menor, Valentina, fue intervenida quirúrgicamente y que los otros dos también serán operados en los primeros días.

“Sabemos por parte de otras personas el estado en el que están ellos, nos acaban de avisar que operaron a la más chiquita, es la que le hicieron la cirugía, a todos los ven a hacer”, manifestó.

El domingo, Rocio González y Juan Valle, acompañados de sus tres hijos y otros dos familiares, se encontraban haciendo fila en la garita de San Ysidro, en la vía rápida Oriente.

Aproximadamente a las 2:30 horas, el vehículo en el que iban a bordo fue impactado por una conductora identificada como Nailea “N”, de 30 años, quien circulaba en estado de ebriedad.

En el impacto, el automóvil se prendió en llamas; Juan falleció calcinado, mientras que su esposa perdió la vida en el Hospital General y los tres niños fueron trasladados a San Diego para recibir atención por las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrieron.