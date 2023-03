Vecinos tristeza e impotencia ante riesgo de deslizamiento en La Sierra

Tijuana, B.C.- Vecinos afectados por un derrumbe donde están en caer dos edificios de departamentos en la calle Sierra Taraumara y Carretera Transpeninsular, dicen sentir tristeza e impotencia al ver sus negocios y viviendas prácticamente perdidas.

Al menos 10 personas se encontraban en la banqueta del frente, con mirada intranquila y discutiendo que era lo que harían.

Es triste, uno no se espera que esto pase. Yo tengo mi negocio aquí desde hace 13 años, no nos dejaron sacar nada, solo llegaron y nos dijeron que no había mucho tiempo, que se estaba derrumbando mucho y alcanzamos a sacar sólo papeles importantes”, dijo molesto el señor César Flores, quien es dueño de una vidriería que se encuentra justo debajo del derrumbe.