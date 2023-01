Vecinos se quejan de la falta de agua y vialidades en Colinas de California

Tijuana, B.C.- La falta de agua y vialidades son las principales quejas de los vecinos del Fraccionamiento Colinas de California, servicios que atentan contra su salud mental.

Manifestaron que desde hace más de 8 días sufren la suspensión del suministro, derivados de los trabajos de reparación en un acueducto que la Cespt anunció el lunes 23 y que 48 horas concluyó y reactivó el servicio en buena parte de la ciudad, a excepción de la zona mencionada.

El señor Francisco Lapuente expresó que se le agotaron los 600 litros de agua almacenados y debe comprar agua potable para tratar de cumplir con el aseo personal y del hogar.

Otra de sus alternativas es recaudar entre los colonos 600 u 800 pesos para solicitar una pipa de agua.

No hay ni una gota. Los escusados están sin poder usarse, los platos sin poder lavarse, la ropa no la podemos lavar. Ya es increíble esta situación. Es muy seguido que nos corten el agua, sobre todo cuando iniciaron las nuevas construcciones”, protestó Lapuente.

Para la señora Jessica Ramírez no es opción instalar un rotoplas en su hogar, ya que el techo no lo soportaría.

"Vivo en un departamento que no me permite poner un tinaco porque las construcciones no son las mejores, tocas la pared y se escucha el yeso hueco”, expuso.

Ramírez detalló que cuando su economía se lo permite llena 30 garrafas para cocinar, lavar trastes y usar el sanitario.

Los quejosos dijeron estar de acuerdo con los tandeos de la Cespt, pero no con que duren más de una semana, los cuales también atribuyeron al aumento de nuevos conjuntos habitacionales.

El tráfico

El Fraccionamiento Colinas de California cuenta una entrada y salida por el Libramiento Rosas Magallón, por lo que el embotellamiento es constante.

Marcos Castillo relató que el tráfico superó sus niveles de estrés, pues antes tardaba 15 minutos en llegar del Fraccionamiento Colinas de California a la Zona de Otay, pero actualmente casi son dos horas en promedio, lo mismo al regresar a casa.

“Qué me queda, ya me vale gorro porque lo que tengo que pensar en mi salud, en mi familia. Tengo que estar tranquilo”, platicó.

En tanto, Anabel Moreno mencionó que tarda entre 40 minutos y una hora para llegar a su trabajo que se encuentra en Montes de Los Olivos y para regresar a casa en ocasiones tarda más de dos horas porque el congestionamiento vial en la Avenida Insurgentes, 5 y 10 y Rosas Magallón Sur.

“Ahora se agrega el terraplén, todo el tráfico se va al Insurgentes, se agarramos el PUente de Simón Bolívar es otro tapón de 15, 20, minutos. Uno trata de no estresarse por la salud", señaló.

Por la carencia de agua y vialidades, aconsejaron a las personas interesadas en adquirir un patrimonio, evitar este tipo de fraccionamientos.

“Esto es insostenible. Estamos buscando la mejor manera de solventar el problema de lo que es el agua, la vialidad. Los nuevos vecinos deberían pensarlo dos veces cuando vayan a comprar aquí”, aconsejó Jorge Córdoba.