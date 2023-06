Vecinos se manifiestan por irregularidades en construcción multifamiliar en área de viviendas unifamiliares

Tijuana, B.C.- Vecinos de Lomas de Agua Caliente, Hacienda Agua Caliente y las Plazas, se manifiestan y presentan una denuncia en Sindicatura Procuradora ante irregularidades en la construcción de una edificación multifamiliar en un área destinada para viviendas unifamiliares.

Juan Marcos Gutiérrez, abogado representante de las familias denunciantes, relató que en la calle Jazmines, de la Colonia Lomas de Agua Caliente, se está llevando a cabo la construcción de un inmueble de cuatro plantas, cuando en la licencia de construcción indica que es para dos plantas, excediendo la cantidad de metros de construcción que se permitieron.

El fraude es que se obtiene una construcción por poquitos metros y construye de más, y la dirección de Administración Urbana se inventa que no pueda actuar porque la empresa promovió un juicio donde le otorgaron una suspensión para no paralizar la obra, sin embargo, la DAU hace extensiva esa suspensión, y no nos ha querido dar trámite al expediente de nulidad”, explicó.