Vecinos del Cerro Colorado piden podar árbol por problema con luminaria

Tijuana BC.- Vecinos de la colonia Cerro Colorado piden se pode un árbol debido a que ha provocado cortos en una luminarias, los reportes se han hecho desde hace un año atrás y hasta la fecha no han podido resolver la situación.

Por los vientos se cayó un pedazo de rama y si nos afecto en lo que es en la luz, el árbol ya está casi por los cables últimos, las ramas ya están entre los cables de luz”

Explicó Felipe Rivera.

Señaló que anteriormente había pedido ayuda junto a sus vecinos a las diferentes autoridades para atender esta denuncia pero no obtuvieron alguna solución.

Podrían multarlos

Rivera comentó que ellos no han tomado la decisión de podarlo porque le comentaron que podría ser acreedor a una alta multa y es peligroso que hagan cosas en las cuales no cuentan con el equipo necesario.

Graciela Díaz comentó que teme que esta situación le ocasione un incendio a su vivienda por los fuertes aires que hubo en la ciudad.

“El aire ha lastimado muchos los cables, y se prenden los cables por ratos, truena muy feo, me preocupa que vaya a hacer un corto más grande y que nos perjudique porque aparte tengo otros arbolitos a lado, que me los vaya a prender, no nada más a mí si no aquí a los vecinos, me preocupa haya un incendio”, externó.