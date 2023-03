Vecinos de Lomas Taurinas se sienten olvidados por el gobierno

Tijuana, B.C.- Vecinos de la colonia Lomas Taurinas reprobaron el olvido del gobierno para atender sus principales necesidades: pavimentación, alumbrado público y seguridad.

Manifestaron que por la falta de estos servicios carecen de la libertad, ya que deben regresar a casa antes de que se oculte el sol para reducir los riesgos de sufrir un delito.

Lucía Guevara dijo que para los peatones y conductores es riesgoso transitar por la colonia, sobre todo en las noches, ya que no hay alumbrado.

La verdad que sí nos sentimos olvidados, (los políticos) nos buscan cuando hay campañas. Que nos busquen cuando hay necesidades aquí en la colonia”, declaró.

La señora Guevara recordó que en 1993 las mujeres de Lomas Taurinas fueron quienes pavimentaron y desde ese entonces ha sido poco el mantenimiento que se le ha dado.

Espacios dignos

“Todas las calles están destruidas, no hay ni a cuál irle. Me da pena. Ya no se puede transitar, solo caminando y de todas maneras uno cae en los hoyos”, aseguró.

Asimismo, lamentó la señora Lucía lamentó que la Plaza La Esperanza y Centro Comunitario Luis Donaldo Colosio estén en el olvidó, a pesar de ser sitios importantes para la historia mexicana.

Detalló que antes esos espacios eran ocupados por niños y adultos que buscaban una oportunidad para mejorar su vida, ya sea con actividades físicas o educativas.

Por su parte, la señora Guadalupe Flores Morales mencionó que el gobierno o los aspirantes a se interesen por los habitantes de Lomas Taurinas en los tiempos electorales.