Vecinos de Hacienda del Pacífico denuncian falta de agua desde la semana pasada

Tijuana, BC.- Vecinos del fraccionamiento Hacienda del Pacífico, entre las colonias Panamericano y Tecolote, a espaldas del Pacífico, en Tijuana, denuncian falta del servicio del agua desde la semana pasada, por lo que piden a las autoridades se atienda la situación.

El corte del servicio ocurrió el pasado jueves, de acuerdo con los mismos residentes, las autoridades comentaron que no podrían brindar una solución porque no les habían entregado el fraccionamiento.

“Habíamos estado haciendo el reporte, nos tomaban el reporte, pero ya para el día domingo nos dijeron que no habían entregado fraccionamiento y que no podían ayudarnos porque no les competían”, dijo Nilce Aguayo, vecina del fraccionamiento.

20 años viviendo en el fraccionamiento

Añadió que el fraccionamiento no era nuevo porque incluso ella tenía 20 años viviendo en el domicilio.

Por lo tanto, la denunciante manifestó que esta situación le ha afectado y teme no se pueda resolver en días posteriores.

En lo personal yo tengo un bebé, así que el gasto aumentó demasiado porque tengo que ir a lavar para pagar eso, se pagó pipa, pues batallas con sus trajes, con la ropa, con el baño, con limpiar, con todo en general, ¿no?, es muy vital el agua para la vida cotidiana, siempre hemos tenido el servicio y pues como en todos la colonia, de vez en cuando se llega a ir, pensamos que iba a ser algo similar, pero cuando nos dicen eso de que no han entregado fraccionamientos, pues todos nos quedamos ¿cómo qué pasa no? ¿No van a hacer nada?", lamentó.

Finalmente, comentó que los vecinos han mostrado su inconformidad por el tema de la falta de agua en los grupos de Whatsapp del fraccionamiento.