Va ganando batalla contra el cáncer el arzobispo de Tijuana

Tijuana BC.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, informó que el tratamiento contra el cáncer que presenta en la parte inferior del pulmón izquierdo está siendo efectivo.

La atención médica la recibe en la Ciudad de México.

Así lo confirmó en un comunicado que compartió con la comunidad católica de la región, en donde se han ofrecido misas y oraciones por su salud.

No estoy curado, todavía hay cáncer, pero ha disminuido en sus dimensiones y no existe metástasis ni adenopatías, es decir, no hay ganglios ni se ha expandido el cáncer a otros sitios u órganos"