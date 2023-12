Va Sheinbaum por agilización de cruces a EU

Tijuana, BC.- Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de México, expresó que hay que insistir con Estados Unidos para que abra los pasos fronterizos que están en proyecto y con ello mejorar el tiempo de cruce en las garitas.

No es justo que quienes cruzan tengan que esperar diariamente de dos a tres horas, expresó, además están los pasos comerciales.

"Es de las dos partes. No puede ser solamente lo qué vamos a hacer nosotros, sino también convencer al gobierno de Estados Unidos para que estos cruces tengan la agilidad necesaria y la tecnología necesaria también", expresó.

Sheinbaum Pardo sostuvo una mesa redonda con algunos periodistas de la ciudad.

A continuación, algunas de las preguntas:

Los cruces fronterizos son un verdadero dolor de cabeza para quienes viven en la frontera, tanto para ingresar a estados unidos como para salir, el gobierno de EU quita personal de las garitas para atender la problemática de la migración que llega de otros países a esta frontera, provocando con ello largas filas, ¿cómo prevé que debe ser la relación con estados unidos para mejorar los tiempos de espera en las garitas?

Claudia Sheinbaum: Hay varios cruces, Aduanas, incluso la de Otay que está lista de este lado y del otro no han avanzado. Hay que insistir con Estados Unidos de abrir los pasos fronterizos que están en proyecto, porque de este lado están los recursos, se ha invertido y del otro lado no ha habido ese proceso.

Finalmente hay una integración comercial y humana más allá de la migración que no tiene autorización para entrar, porque no tiene la visa. Hay muchas personas que viven en Tijuana y que trabajan en San Diego y que pasan y cruzan todos los días, o viceversa, inclusive. Entonces no es justo que tengan que pasar dos horas o tres horas en el cruce. Incluso, ahora que vienen tantos paisanos a ver a sus familias, no es justo que tengan que esperar tres o cuatro horas. Es de las dos partes, no puede ser solamente lo que vamos a hacer nosotros, sino también convencer al gobierno de Estados Unidos para que estos cruces tengan la agilidad necesaria y la tecnología necesaria también, porque no solo son personas, sino también mercancías que cruzan de un lado a otro.

El tema migratorio, recientemente se dieron a conocer videos de un haitiano y un venezolano buscando cruzar a Estados Unidos. ¿dónde ve las prioridades en el tema migratorio y qué les diría a los mexicanos en el exterior?

Claudia Sheinbaum: Es una pena que migrantes hayan fallecido en el cruce hacia los Estados Unidos. Creo que hay que seguir insistiendo. Habrá una reunión por lo que está pasando que está aumentando la cantidad de personas que quieren cruzar hacia Estados Unidos. En el fondo la única manera para disminuir la migración es la cooperación para el desarrollo y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos y con Canadá, principalmente, en esta visión. En la medida en que no haya desarrollo en los lugares desde donde está migrando la población va a seguir la migración, porque su deseo es tener una mejor calidad de vida. Lo dijo el propio presidente Biden, la gente no migra por gusto, sino migra por necesidad y hay que seguir insistiendo en ello. Y al mismo tiempo el trato humanitario hacia los migrantes y buscar una solución conjunta con Estados Unidos.

¿México está listo para ser gobernado por una mujer?

Claudia Sheinbaum: Yo participé en la encuesta de mi partido, del PT y Verde para ganar la precandidatura, fuimos 6, eran cinco hombres y yo la mujer y gané la encuesta y fue abierta a toda la población, eso quiere decir que está cambiando en México la visión. Esta visión de que las mujeres no podíamos estar en espacios donde se toman decisiones públicas ha cambiado por dos razones: Uno, el movimiento de las mujeres y dos, porque con la Cuarta Transformación se ha abierto el espacio a muchísimas mujeres. Esa idea de que México no puede ser gobernado por una mujer es idea del pasado, ya no es parte de lo que estamos viviendo.

Baja California es uno de los estados con alto índice de personas desaparecidas y asesinadas, ¿cómo hacerle frente a la inseguridad?

Claudia Sheinbaum: No ha aumentado en el País la inseguridad, si se ve el total hay más, pero hay que ver las tendencias, tenemos menos homicidios diarios de lo que había en 2018. Ha costado trabajo, pero está disminuyendo porque hay una visión de no generar confrontaciones, atendiendo las causas y la cero impunidad.

La forma más humana y de más largo plazo para atender la seguridad es darle opción de vida a los jóvenes, si los jóvenes no tienen opción de vida como ocurrió durante el periodo neoliberal, pues se acercan a las bandas delictivas. Antes le llamaban prevención, nosotros le llamamos atención a las causas, no solo son motivos económicos, sino tiene que ver con esperanza de vida distinta.

Hay que avanzar en nuestro país a la cero impunidad y al mismo tiempo atender las condiciones de justicia en el País. Eso es lo que vamos a fortalecer cuando llegamos al gobierno.

En temas políticos, ¿va a seguir la adhesión de ex priistas y ex panistas a su compaña?

Claudia Sheinbaum: Lo que a nosotros nos une no son los cargos, sino un proyecto de nación y ese no lo vamos a poner en duda, nunca está en negociación. Eso lo saben nuestros aliados y además es una responsabilidad con el pueblo de México, eso no va a cambiar. Hay personas que ya no se sienten representados en el Frente, no necesariamente porque no tienen una candidatura o no, sino porque allá ya no hay proyecto más que puro negocio, mantener sus prerrogativas y estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Muchos se acercan, pero eso no quiere decir que van a venir a tener una candidatura.