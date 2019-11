Va Ayuntamiento ante FGE contra ex funcionarios

Ex funcionarios de la pasada administración municipal serán denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública, reveló el presidente municipal Arturo González Cruz.

Los procesos ante la autoridad estatal serán independientes de los que se les sigan en la Sindicatura Municipal, la cual también investigará a los ex servidores municipales.

En atención a medios, el Primer Edil omitió decir nombres y circunstancias porque consideró que esto puede perturbar el orden jurídico a que tienen derecho a los que señalarán.

Sin embargo, adelantó que sí encontraron “muchísimas” irregularidades y actuarán conforme a la ley.

“Es lamentable que nos hayan entregado el Ayuntamiento en las condiciones que lo hicieron”, declaró, “nosotros hemos trabajado para salir adelante y eso es lo que vamos a seguir haciendo”.

Aseguró que denunciarán el mal uso de los recursos públicos antes de que finalice el presente mes de noviembre.

En las pasadas dos semanas han sido citados a comparecer varios como María de los Ángeles Olague, ex oficial mayor; Ricardo Chavarría Morales, ex tesorero municipal, y el ex secretario de Presidencia, Zabel Solís Ruiz, para responder a dudas sobre la entrega-recepción.

Cobijan a tijuanenses

En otro tema, González Cruz encabezó la entrega de cobijas ayer en la explanada del Palacio Municipal a personas de escasos recursos y de la tercera edad.

Esto como parte del programa que impulsará durante la temporada de frío denominado “Cobijando a Tijuana”.

En las próximas semanas entregarán poco más de 20 mil cobijas, sin embargo, adelantó que si existe necesidad comprarán otras 20 mil.

“Sabemos que viene una onda fría en menos de dos semanas y pues vamos a empezar a tener la necesidad de apoyar a nuestra gente”, comentó.

Incluso de ser necesario habilitarán un albergue para personas en situación de calle ante las posibles lluvias que llegarán a la ciudad.