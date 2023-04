Usuarios esperaron más de 24 horas para salir del Aeropuerto de Tijuana

Tijuana, BC.- La cancelación y retrasos de vuelos en el Aeropuerto de Tijuana obligó a algunos usuarios que partían el domingo a tener que esperar en el complejo más de 24 horas para poder llegar a sus destinos.

Este fue el caso de María Edith Montoya Vargas quien vino a San Diego a visitar a sus familiares y tenía planeado regresar a Acapulco, lugar donde reside, pero terminó por ser afectada indirectamente por la neblina.

“Mi vuelo se supone que salía a las 23:57 del domingo, pero me lo acaban de agendar y ahora saldré hacía Acapulco hasta la 1:00 de la madrugada del martes y eso no se vale”, compartió para GH.

Cientos de pasajeros varados en el Aeropuerto de Tijuana.

Gastos en comida y hoteles

Montoya Vargas, quien es persona de la tercera edad, afirmó que no hubo problemas para reprogramar su vuelo, sin embargo el tener que esperar más de un día para partir le será complicado por los altos precios de comida y de hoteles.

“No me dieron una solución a mi problema real, ni si quiera tengo pensado salir a pasar el día de un hotel porque tengo que regresar en la noche y para una mujer de mi edad es muy peligroso estar fuera”, añadió.

El caso del usuario Ángel Calderón, quien vino a Tijuana para visitar a un familiar y tenía su vuelo de regreso a Ciudad de México el domingo a las 23:00 horas, panorama que le cambió por las condiciones climatológicas.

“Estoy desde la noche acá y es muy difícil porque los precios de la comida y la ciudad en general es cara, lo que me dijeron es que el vuelo fue reprogramado para la 1:00 de este martes y no me queda de otra más que esperar”, refirió.

Así luce el Aeropuerto de Tijuana.

Iban de vacaciones

Aunque en su caso solo tuvo que esperar 5 horas para poder salir, Alexis Escalera tenía planeado regresar hacía Colima, pero no tuvo otra opción más que quedarse en el Aeropuerto.

Acompañado de su esposa y su hija, Alexis Escalera vino de vacaciones a la ciudad de Tijuana y parecía que regresaría a su lugar de origen con normalidad, pero no contaba con la reprogramación de su vuelo.

“Nosotros ya teníamos contado lo que íbamos a gastar y esto nos vino a cambiar las cosas, tuvimos que comprar comida para aguantar más, nuestro vuelo salía hoy a las 8 de la mañana y ahora saldremos hasta la 1 de la tarde”, comentó.