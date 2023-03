Usuarios en desacuerdo con tarifas del sistema de transporte público tijuanense

Tijuana, B.C.- Usuarios están en desacuerdo con las tarifas del sistema de transporte qué hay en la ciudad, exigen tarifas equitativas al servicio que le ofrecen los transportistas.

“Lo uso una vez al día solamente, y hago el gasto de 15 pesos, a veces de 18, aun así considero que debería de ser más económico, mi esposo tiene que agarrar dos taxis a su trabajo y dos a la casa, él paga el servicio, pero a veces por cómo viene el taxi de lleno se va parado todo el camino”, señaló Rosa María Gutiérrez.

Tarifa de transporte público

Las tarifas no son justas, mencionó Sergio Méndez Cárdenas, quien toma dos veces al día el taxi de ruta y gasta alrededor de 200 pesos a la semana, como estudiante considera que es una gran inversión.

Gastó 15 pesos al día, debería de haber un costo especial para estudiantes, debería de ser más barato, me gustaría gastar al menos 10 pesos, así no me perjudica tanto”, manifestó Carla Alejandra Díaz.

El estudiante Carlos Arturo Varela, al día realiza tres trayectos, donde muchas de las veces va de pie cuando pagó por un asiento, “no es lo que uno quisiera, pero es lo que hay”, dijo, pues por el tiempo de espera que hay entre un taxi y otro, prefiere llegar temprano a su casa que esperar por otra unidad cuando anochece.

“Gasto 60 pesos al día, a lo mejor para muchos no es la gran cosa, pero yo que estoy estudiando me afecta, es comprarme algo de comer o eso, no entiendo por qué el transporte aquí es caro, cuando vivía en Sinaloa era mucho más barato y los camiones eran mejor que los de aquí”, comentó Brianna Velázquez.

Toma cuatro taxis al día, lo que excede los 300 pesos a la semana, Silvia Alejandra Jiménez, denunció que las condiciones que los taxis le ofrecen al público no son ideales con las tarifas que manejan, argumenta que no se respeta el número de asientos, un espacio que el usuario está pagando.

“El problema con el transporte es que muchas veces te tienes que esperar un montón a que llegue y tomar en cuenta ese tiempo para donde sea que vayas, por 20 pesos yo espero que pasen por la parada o que tengan lugar, y siempre me toca ir parada,”, enfatizó Yessenia Belén Santiago.