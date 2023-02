Usuarios califican transporte de Tijuana como ineficiente

Tijuana BC.- Usuarios califican de ineficiente al transporte público de Tijuana, demandan más rutas, calidad en el servicio, seguridad y que los conductores respeten la integridad de los consumidores.

“Antes tardaba transportarme de mi casa a la escuela 20 minutos, ahora se duplicó, sumándole que tengo que esperar hasta 40 minutos para subirme a un taxi que no esté lleno, siempre llego tarde a la escuela, por más temprano que me levanto, parece que hay tráfico a todas horas”, mencionó Alondra García Prieto.

También es peligroso, señaló que debido a los pocos asientos con los que cuenta el taxi que toma, los pasajeros llegan a ir parados o sentados en lugares donde no deberían, lo que, a su vez, le resulta incómodo.

En mi colonia no pasa el transporte, tengo que caminar mucho para poder llegar a la parada, me toma más de una hora y media llegar a mi destino”

Manifestó Rebecca Gutiérrez Ortega.

Falta mayor gestión en las rutas, explicó que debido a que los camiones pasan en lapsos muy largos, se acumulan los pasajeros en las paradas, lo que hace que se llenen rápidamente.

“Tengo que agarrar dos transportes para llegar a mi escuela, me levanto a las cuatro de la mañana para poder estar ahí antes de que comiencen mis clases, los camiones están cambiando de rutas para evitar el tráfico, por lo que pasan cada 40 minutos, me ha tocado esperarlos hasta una hora”, dijo Sarahi Chávez Villa.

Quiere un servicio que le ofrezca seguridad y que le den mantenimiento a las unidades, expresó que los taxis que a veces toma “se caen a pedazos”.

“Una vez me bajaron de un camión porque el chofer no quiso recorrer todo el recorrido que se supone que tiene que hacer, nos dijo que ya se quería ir y me dejó ahí, deberían respetarnos como pasajeros, solo queremos llegar a nuestras casas”, expuso Sofía Fernández Sevilla.