Usuarios agradecen la reapertura del PedWest, pero otros no lo sabían

Tijuana, BC.- Luego de casi tres años este lunes reabrió el acceso al PedWest, en Tijuana, la garita peatonal para cruzar a Estados Unidos, con un horario limitado de 6:00 a 14:00 horas.

Quienes debían cruzar para trabajar se dijeron contentos de esta reapertura, pues anteriormente hacían filas de hasta cuatro horas para cruzar a San Ysidro por la garita PedEast.

Agradecen usuarios la reapertura

"La única palabra que tengo es por fin, la verdad, porque aquí me queda corto el trabajo, a una cuadra de la garita y entonces por fin ya podemos cruzar más cerquita de la plaza, hasta el horario perfecto, no de regreso pero mínimo para entrar", dijo Leslie.

"Pues perfecto porque podemos pasar más rápido todos, nosotros que vamos a trabajar duramos hasta cuatro o cinco horas haciendo fila en la otra", se mostró feliz Rafael, otro usuario que se dirige a trabajar a Estados Unidos.

Algunos otros cruzaron para hacer compras y visitar a familiares.

"Voy de visita y a comprar, esta reapertura sí era muy necesaria porque en la otra línea se hacen hasta siete y ocho horas caminando y es pesado. Qué bueno que la abrieron porque en esta garita pasa uno muy rápido y ya estamos todos bien contentos", explicó María.

Desconocían algunos la reapertura

Mientras el PedWest lucía vacío en la garita Este o garita vieja para cruzar a San Ysidro al menos 300 personas hacían fila desde tempranas horas pues desconocían la reapertura del Chaparral.

"Sí la abrieron amor ¿Ves?", dijo una usuaria a su novio mientras hacían fila al enterarse de la reapertura.

"Yo había visto en la tele que iban a abrir pero no creía, mañana entran todos a la escuela y se va a hacer un cochinero aquí, lo bueno que ya abrieron la otra y ya tenemos por dónde irnos. Yo sí la duda hoy en ir por allá porque no estaba segura de que fuera cierto", agregó.

"No sabía que estaba abierta, si hubiera sabido cruzo mejor por allá", apuntó un usuario llamado Felipe.

"No sabía, de haber sabido me voy por allá porque voy a las Américas (Plaza comercial) me parece muy bien para que no haya mucha fila aquí", señaló Conchita, quien hacía fila con su tía discapacitada.

"Excelente la verdad, muchas gracias por hacernos este favor, lo único es que ya uno se tiene que ir hasta allá, pero la verdad excelente noticia", dijo José.

Oportunidad para la comunidad binacional

Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante en Tijuana, dijo que esta reapertura es una buena oportunidad para la comunidad binacional, además de que no cree que haya posibilidades de que ocurra otro campamento improvisado de migrantes.

Le damos la bienvenida a esta apertura porque por fin después de casi tres años se abre esta garita muy importante para toda la comunidad binacional y además ya va a circular comercio aquí, taxistas, locales, y demás, es positivo para la ciudad esta reapertura y también para las personas que hacen largas filas para ingresar a Estados Unidos y así se va a ocupar esta zona y no quedará descuidada, abandonada como anteriormente que se prestaba para muchas cosas", señaló.

Lucero agregó que los oficiales que están capacitados para ayudar a canalizar migrantes con las autoridades en caso de acercarse a la garita para preguntar sobre asilo migratorio.

Enrique Lucero, director de atención al migrante en Tijuana. Fotos: Jaziel Acevedo

Apoyo de la Dirección de atención al migrante

"La comunidad que llegue y solicite asilo por esta garita, habrá oficiales que los van a referir a Palacio Municipal a nuestras oficinas como se está haciendo en San Ysidro y así darle la atención a estos migrantes que llegan porque llegan sin saber, sobre todo nuestra comunidad Michoacana, de Guerrero, desplazados por la violencia desconocen los protocolos de solicitudes de asilo, entonces llegan, se aproximan pero los oficiales tanto de migración como policías municipales o la estatal les darán la información oportuna y los canalizaron a la oficina de Palacio Municipal", añadió.

En abril de 2020 con la pandemia del coronavirus, el cruce peatonal PedWest suspendió operaciones, poco después de que entraran en vigor las restricciones a los viajes no esenciales en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos.

Durante este cierre hubo personas que en busca de asilo humanitario montaron un campamento improvisado a las afueras de esta garita y después de un año las autoridades municipales reubicaron a las personas e hicieron limpieza en los alrededores.