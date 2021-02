Uso adecuado de suplementos en deportes de alto rendimiento: Nutrióloga

Tijuana, BC.- La nutrióloga oficial del Club León, Tania Sandoval Rojas, compartió su experiencia profesional con estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y Dietética de la Universidad de Tijuana CUT, ante quienes planteó la necesidad de mantener una buena alimentación y hacer uso adecuado de suplementos en deportistas de alto rendimiento o que participen en competencias.

La nutrióloga Tania Sandoval impartió la plática virtual Suplementos en Futbol al participar como invitada especial en el espacio interactivo de Vida Universitaria, organizado por la Coordinación Académica de la Licenciatura en Nutrición y Dietética del CUT, a cargo de la maestra Irma Esthela Smith Olivas.

“De mi cien por ciento de jugadores, sólo 25 se suplementan y dos no”, mencionó Sandoval Rojas al precisar que respeta la decisión de cada jugador porque todos llevan una alimentación saludable y saben que si llegan a requerir de un suplemento siempre contarán con este beneficio para que dispongan de él.

Cuando estás en medio de un entrenamiento de alto rendimiento o en constante competencia, señaló la nutrióloga, se necesita del uso adecuado de una suplementación, pero la decisión de cada jugador (en este caso de fútbol) es aceptada, por lo que siempre se revisa la parte de los requerimientos de acuerdo con la alimentación de cada atleta.

Un suplemento es algo que se adiciona a la dieta de los deportistas para remplazar una deficiencia y, en el ámbito del fútbol, la suplementación se utiliza para incrementar el rendimiento de los jugadores. “Lo utilizamos para tener una recuperación antes, durante y después de un partido o entrenamiento”, sostuvo.

La suplementación en el fútbol es un tema complejo y en constante investigación por lo que está en continuamente cambiando. Sin embargo, una ventaja en esta actividad deportiva es el antidopaje. “Esta parte nos ayuda a administrar lo que se requiere y a utilizar suplementos avalados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), que se basan precisamente en los objetivos de recuperación y el aumento del rendimiento del jugador en los partidos.

Un plan de alimentación para futbolistas se prepara en tres fases que son entrenamiento, competencia y descanso, que, a su vez, en un macrociclo, corresponde a las competencias cada fin de semana o en la etapa del torneo en la que participan; en un microciclo incluye una competencia semanal por lo que cinco días previos inicia un plan de suplementos y otro de hidratación para cumplir con el rendimiento físico en la cancha y la recuperación después del partido; mientras que una sesión se basa en la planeación del preparador físico y, la nutrióloga, por ejemplo, administra los suplementos necesarios para trabajar fuerza o si la práctica se trata de una intensidad del 40 al 50 por ciento, ahí cambia completamente la suplementación.

La nutrióloga oficial de la selección del Club León expuso que, en su experiencia profesional, solo administra a los futbolistas suplementos avalados por la Federación Mexicana de Fútbol. Utilizan los suplementos Evolution que son libres de dopaje y tienen una línea especial para jugadores de fútbol profesional, cuya fórmula incluye proteína en suero de leche, creatina, glutamina, aminoácidos, electrolitos adicionados en cafeína, entre otras, en base a la clasificación que establece el Instituto Australiano de Nutrición Deportiva.

“Esta parte es muy importante porque nosotros no podemos administrar suplementos si no están clasificados o libres de dopaje”, dijo Tania Sandoval luego de precisar que algunos jugadores llegan con un producto que les recomendó un amigo o que ven anunciado por Internet, “pero cómo nutrióloga debo investigar todo el contenido del producto, revisar la etiqueta nutrimental, buscar hasta en las letras en miniatura, en las que le ha tocado encontrar productos contaminantes que no son recomendables”. Todo ello para evitar que un jugador llegue a ser positivo (en dopaje), recibe una sanción económica, se le suspende y, obviamente, se van junto con él la nutrióloga y el médico del equipo, finalizó.