Urge en Tijuana traductores para indígenas 

Tijuana BC.- En Tijuana es urgente que existan traductores para los indígenas que migran del Sur de México hacia esta frontera en la búsqueda de un empleo o del asilo de Estados Unidos.

El regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas del 24 de Ayuntamiento, Edgar Montiel

Velázquez, señaló que de manera constante llegan a Tijuana migrantes de Oaxaca o Chiapas, quienes también son víctimas del desplazamiento forzado a causa del crimen organizado.

En riesgo

Estimó que en Tijuana hay 175 indígenas de dichas entidades, quienes solo hablan y comprenden tzotzil y viven en el Mariano Matamoros y otras colonias de la Zona Este.

El regidor dijo que esta situación los pone en riesgo, pues pudieran cometer faltas administrativas sin tener conocimiento y no acceder a la justicia.

Traemos una situación con compañeros de Chiapas que son tzotiles, con quienes no se tiene un alcance institucional porque la falta de visión (de la Dirección de Asuntos Indígenas) no le ha dado para tener personas que hablen tzotil o que tenga una vinculación para tener uso y costumbres para tener comunicación con las personas"

Señaló el regidor.

Asuntos indígenas

Comentó que la reciente Dirección de Asuntos Indígenas está conformada por tres personas, dos de ellas por honorarios, y que sus recursos son insuficiente para atender a los indígenas.

"Es muy complejo que no se dé la facilidad en los apoyos, se batalló porque esa dirección no tiene ni un vehículo asignado pero quieren que se les acompañe a las jornadas de cada semana, no se tiene computadoras, audios", criticó.