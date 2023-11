Urge ayuda para Gael que tiene un mes internado en el HGT

Tijuana BC.- El joven Gael Alexander, de 14 años de edad, necesita el apoyo de la sociedad para que su estancia en el Hospital General de Tijuana (HGT) sea menos dolorosa para superar una extraña enfermedad que le afectó su movilidad.

Su madre, la señora Yenni Carmona, informó que su hijo cumplió un mes de estar internado y requiere pañales y leches especiales para su salud.

Detalló que de la noche a la mañana las extremidades de Gael Alexander dejaron de funcionar; en un principio, de acuerdo a la opinión médica, estaba asociado con el Síndrome Guillain-Barré y mielitis transversa.

Último diagnóstico

El último diagnóstico es que podría presentar cáncer en la médula ósea, para lo cual será confirmado o descartado a través de una biopsia que se le realizará al finalizar de este mes.

“Él anteriormente era un niño normal, sano. Lo que tiene es que se mueve muy poquito y apenas ahora le retiraron la sonda para hacer pipi para que pueda hacer por sí mismo, él no siente dolor, no siente nada, pero es porque no tiene sensibilidad en su cuerpo”, declaró la señora Carmona.

Trabajos eventuales

Debido a que dedica gran parte de su tiempo a cuidar a su hijo, trabaja en ocasiones al igual que su esposo, quien cuida a sus tres hijos más, por lo que su economía es insuficiente para comprar los suficientes pañales, leche insure y pediasure.

“Él es un niño muy alegre, a pesar de la edad que tiene no tiene ninguna malicia, él es niño de casa, no le gusta salir, no anda en la calle, es un niño muy bueno, muy alegre. Ahorita que le pasó esto se estaba deprimiendo, pero yo trato de tenerlo optimista”, expresó la mamá.

Para ayudar a esta familia puede llamar al teléfono celular 6645602470, Gael estará agradecido y motivado para retomar muy pronto su negocio de galletas caseras.