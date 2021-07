Urge apoyo para madre soltera que sufre tumor en la cabeza

TIJUANA, B.C.- La señora Itzel Vázquez Osuna requiere del apoyo de la población para conseguir una cirugía urgente, pues hace 10 días le detectaron un tumor en la cabeza que con el paso de los días sigue creciendo.

Platicó que, de acuerdo a la observación médica, el nódulo estaba en su cuerpo desde hace bastante tiempo, pero apenas generó molestias, como intensos dolores de cabeza, principalmente.

Osuna dijo que los doctores le dieron máximo dos meses para operarla, con el propósito de evitar complicaciones como pérdida de la vista, ataques de epilepsia, incluso perder la vida.

Por ello, convocó a la ciudadanía a participar en diferentes rifas de cambios de looks, computadoras, bolsas, que junto a sus seres queridos organiza para recaudar 12 mil dólares.

Asimismo, invitó a aprovechar sus servicios de manicurista, cuyo trabajo mantendrá hasta que su salud se lo permita, pues de este también depende el bienestar de su hijo.

Con apenas 31 años y madre soltera de un joven, la señora Itzel expresó tener fe en conseguir su operación y se comprometió a devolver la ayuda a las personas que también pasan por un problema de salud.

“La operación no puede ser en el IMSS porque yo no cuento con él, por eso estoy recaudando fondos para poder generar la cirugía. Yo le pedí a Dios que me dé la oportunidad de seguir y ver la manera de poder ayudar a más personas, porque mucha gente no tiene oportunidad”, comentó.

Si desea apoyar, puede consultar el facebook Itzel Osuna.