´Un gran socio´

TIJUANA.- Las oportunidades de negocio que brinda el Internet son diversas y solo quien sabe aprovecharlas puede generar ganancias, tal es el caso del colectivo M&C, donde participa Victoria Hernández Sánchez.



Ella comenzó a vender ropa y accesorios para mujer en un lugar establecido, pero fue víctima de la delincuencia, le robaron su mercancía, y esa fue la razón para evolucionar a la era digital.



Aunque reconoció que en un principio desconocía cómo iniciar a vender por la web, poco a poco se involucró y entendió que la tendencia marcaba que todo es más sencillo y exitoso mediante Internet.



“Yo decía que eso no era para mí pero me animé, dije qué puedo perder, me atreví a comenzar a vender ropa y accesorios para mujer mediante las redes sociales”, recordó.



Para innovar realiza ventas en vivo por Facebook, en donde ofrece regalos para que la gente comparta y pueda llegar a más personas.



“Abres un Facebook o Instagram, comienzas a agregar familia, amigos, puedes agregarte a varios grupos, ser colaborador; conseguir patrocinadores, comenzar a vender, subir tus productos y hacer Facebook live”, precisó.



Refirió que su “target” no solo son personas locales, con el Internet sus ventas no se ven limitadas porque envía productos a países como Colombia, Venezuela o Argentina.



“Son muchísimas las oportunidades que te ofrecen las redes sociales y el Internet para darte a conocer, no hay pretextos, manejamos envíos a domicilio, tenemos también el punto de entrega y envíos a la puerta de su casa por medio de paquetería”, agregó.



A quienes desean potencializar un negocio mediante las redes sociales, aconsejó que pierdan el miedo al fracaso, porque las ventajas para crecer como pequeño empresario en las redes e Internet son amplias.



Victoria señaló que si ella fue capaz de adaptarse al mundo digital con poco conocimiento previo y sacarle provecho, para las generaciones actuales será más sencillo.

PUBLICIDAD en redes

Vincular un sitio web con las redes sociales es primordial para generar un mayor crecimiento, aspecto que en México todavía es barato y permite el desarrollo de diferentes negocios.



Alexander Bazán Gómez Llanos, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex en Tijuana, comentó que adquirir publicidad en redes sociales será algo que se mantendrá económico por varios años.



“Aún el porcentaje de los negocios que se colocan en las redes sociales es muy bajo y por eso todavía es barato, alcanzar 20 mil o 30 mil personas con un presupuesto de 700 pesos es sencillo”, dijo.



Mencionó que en las redes sociales y el Internet existen varios mitos, uno de ellos es que se requiere de gran profesionalismo para tener un diseño o mercadotecnia muy específica, para saber cómo colocarlo en Facebook, pero no es así.



El representante de los jóvenes empresarios destacó que negocios como restaurantes, de bienes o mueblerías obtienen mucho posicionamiento cuando se adentran en las redes, pero han observado que los videos sobresalen.



El joven empresario recordó que desde el 2016 comenzó a implementarse de forma importante la publicidad mediante las redes sociales, donde se le daba más importancia a los diseños pequeños con poco texto.



Para el 2017 se observó más la publicidad de video contenidos, aspecto que potencializa hasta cuatro veces más el alcance de una publicación, a diferencia de un diseño sencillo.



“Ahora el contenido que se hace en video debe ser muy corto y de mayor impacto en los primeros segundos para generar más alcance, la gente tiene menos tiempo para digerir publicidad que en años anteriores”.



Para concluir dijo que si una publicidad que aspira a convertirse en venta no atrapa al público en los primeros tres segundos, se convierte en dinero desperdiciado.