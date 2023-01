Un gran reto generar una movilidad activa en Tijuana 

Tijuana, B.C.- Necesario que los ciclistas cuenten con una red de ciclovías que conecten a un transporte público masivo, donde puedan movilizarse con su bicicleta e ir a otros destinos.

Se necesita de una infraestructura adecuada y segura para los ciclistas y peatones, si no hay condiciones, difícilmente vamos a tener una transición a una cultura vial ideal”, mencionó la regidora Georgina Arana Cruz, titular de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana.

La actual situación en la ciudad, respecto a la mala infraestructura y la saturación de vías, hacen que la cultura del ciclismo sea una alternativa, puesto que ayuda a desfogar las vialidades, agregó Arana Cruz.

Un gran reto

“El reto que tenemos para una mejor movilidad es transformar la cultura, pensar en una movilidad más activa, no en los recursos, el cambiar la cultura a ser más integral y amigable, ese es el gran reto”, señaló Tomás Pérez Vargas, Consejero Ciudadano de Vialidad y Actividad Urbana.

Te puede interesar: Reporta Botón Morado 66 mil 230 descargas

Actualmente, no existen condiciones para que el ciclista transite de forma segura, asimismo, se tienen que rehabilitar las zonas para el peatón, dijo la regidora, si no hay condiciones para peatones y personas con discapacidad no hay inclusión.

“Se trata de atender el tema de la modalidad con una visión más plena, que incluya banqueta, centros de movilidad, ciclovías, y el uso de tecnología, no centrarnos solo en el uso de carros”, expresó Héctor Vanegas, Gerente del Programa de Fronteras de la Asociación de Gobiernos de San Diego.

Te puede interesar: Herramienta web Integra-2, ayuda a personas con limitaciones visuales en interpretar la pagina de Transparencia

Se espera que después de temporada de lluvias, con los recursos que se le proporcionen al municipio de Tijuana, se puedan rehabilitar las vialidades y que estás a su vez sean incluyentes, agregó Arana Cruz.